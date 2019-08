Hace apenas unas semanas que Xiaomi ha presentado la Xiaomi Mi Band 4, la nueva generación de la pulsera de actividad más popular del mercado, la más vendida junto al Apple Watch en el mercado de los wearables. Esta última Xiaomi Mi Band 4 se ha estrenado con una pantalla a color como principal novedad. Ahora hemos conocido que la Xiaomi Mi Band 5 ya está en desarrollo, algo que ha confirmado la propia firma china. Pues bien, en una especie de carta a los Reyes Magos, vamos a hablar de las características que nos gustaría que tuviera la nueva pulsera de los chinos.

¿Qué le pedimos a la Xiaomi Mi Band 5?

Hay que reconocer que Xiaomi lo tiene difícil a la hora de innovar con la nueva pulsera, sobre todo si le ponemos como condición que siga manteniendo el precio tan ajustado que ha hecho de ella uno de los wearables preferidos por los usuarios. Pero puestos a pedir, hay tres aspectos que sin duda podrían darle el poder definitivo para acabar con todos sus oponentes en el futuro. Una serie de funciones que podemos ver en otros wearables, eso sí, de un precio mayor, pero vamos a repasar una a una estas mejoras.

Conectividad GPS

Las Xiaomi Mi Band no cuentan con conectividad GPS, eso limita enormemente la experiencia a la hora de registrar nuestra actividad diaria. Gracias a la conectividad GPS, podríamos contar con mayor libertad de movimientos, ya que no necesitaríamos el móvil, que es de donde la pulsera obtiene la ubicación, por lo que en este aspecto ganaríamos en versatilidad. Es evidente que por menos de 30 euros sería un escándalo la inclusión de esta conectividad, pero el paso del tiempo abarata los costes de la tecnología, y no sería algo descabellado pensar en esta función, incluso integrándola en una correa específica. Es evidente que es una de las grandes faltas que le podemos encontrar a esta pulsera.

Xiaomi Mi Band 4 | Xiaomi

Integración con Google Assistant

La Xiaomi Mi Band 4 cuenta con un micrófono, gracias al que se puede utilizar el asistente XiaoAI en China. Como sabéis, esto permite enviar algunos comandos para interactuar con los productos de Internet de la Cosas de la firma china. Se había especulado con que a occidente podría llegar con el Asistente de Google, lo que ampliaría mucho las posibilidades de la pulsera. Y eso es precisamente lo que le pedimos a la Xiaomi Mi Band 5, una buena integración con el asistente.

Pagos móviles

La versión china de la Xiaomi Mi Band 4 permite utilizar la conectividad NFC con la que cuenta, por ejemplo para abrir cerraduras compatibles de la marca, o para hacer pagos móviles, algo que sin duda nos encantaría poder hacer con la Xiaomi Mi Band 5 en occidente, y sería un añadido ideal para hacerla aún mejor.

Xiaomi Mi Band 4 | Xiaomi

Bonus: y puestos a tirar la casa por la ventana… un ECG

Digamos que esto ya es un bonus, un extra que a lo mejor vemos en la Xiaomi Mi Band 10, pero que es altamente improbable en la Xiaomi Mi Band 5. Como sabéis, la pulsera cuenta con sensor del ritmo cardiaco, que puede leer nuestro pulso. Ahora cada vez más wearables integran un ECG, un electrocardiograma, lo que unido a un detector de caídas, hace de los wearables uno de los mejores compañeros para los usuarios mayores. Es imposible que la Mi Band 5 cuente con esta característica, sencillamente porque dispararía su precio. Pero como se suele decir, soñar es gratis.