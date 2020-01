Ya hay en el mercado muchos móviles que permiten la carga inalámbrica de su batería, sin necesidad de usar cables. Esta tecnología, si no la has descubierto aún, puede ser uno de tus mejores hallazgos en 2020, ya que te permitirá cargar tu móvil sin tener que estar pendiente de enchufarlo a la corriente, con todas las ventajas que ello conlleva. Son muchas las veces que nos hemos ido de viaje y se nos ha olvidado el dichoso cable, o el adaptador de corriente, o que pasamos horas sin encontrar un enchufe en el que conectar nuestro sediento móvil. Con la carga inalámbrica muchos de esos problemas serán cosa del pasado.

¿Cómo se cargan estos móviles? Muy sencillo, bastará con que lo sitúes encima de una base de carga inalámbrica para que su batería empiece a llenarse. El cargador emite energía gracias al campo electromagnético que se genera y la batería del móvil la recibe. Y este simple gesto posee muchísimas ventajas.

A todos nos ha pasado. El cable de nuestro cargador se rompe. Porque lo hemos enrollado mal, lo hemos pisado, lo hemos metido en un bolsillo estrecho y se ha doblado... por muchos motivos, podemos cargarnos el cable y no nos queda más remedio que comprar otro si no queremos decirle adiós a la batería de nuestro móvil. Y cuanto antes.

Podemos cargar más de un dispositivo a la vez

Cuántas veces has llegado a la habitación de un hotel y has encontrado que sólo hay un enchufe... Y tienes que decidir si cargas el móvil, el reloj inteligente, el smartphone de tu pareja... Con una base de carga inalámbrica no existe ese problema, podrás colocar encima tantos dispositivos como quepan y se cargarán todos a la vez, sin mayor complicación.

Es compatible con multitud de dispositivos

Otro jaleo a la hora de viajar es llevarse todos los cables de todos los aparatos que queramos utilizar. El reloj, el tablet, la pulsera deportiva, el smartphone... Con una base de carga inalámbrica podremos cargar todos los dispositivos que queramos sin necesidad de llevar el cable de cada uno de ellos encima.

Puedes cargar el móvil mientras conduces

Se venden unas bases de carga que incluyen soporte para el coche, por lo que podrás ir utilizando el GPS sin perder ni una gota de batería mientras conduces. Olvídate de los cargadores de mechero que se sobrecalientan y pueden ser un peligro. Tendrás el móvil bien sujeto, cargándose e indicándote el camino al mismo tiempo.

Cargadores

Xiaomi 20 W High Speed Wireless Charger Set

Como para todo aparato tecnológico que se precie, Xiaomi es una buena opción. Su cargador inalámbrico cuenta con carga a gran velocidad y una importante serie de protecciones tanto para el móvil como para el propio cargador. Detecta elementos extraños sobre la base de carga y corta la corriente si la temperatura es demasiado alta, entre otras cosas. Cuenta con un ventilador silencioso y es compatible con móviles, tablets y baterías externas.

Cargador inalámbrico | Xiaomi

YOOTECH Cargador inalámbrico

Este cargador es interesante porque tiene dos posiciones de carga, con el móvil en horizontal o en vertical, por lo que podremos ver vídeos o hacer videollamadas mientras el móvil se sigue cargando y nosotros tenemos las manos libres. Su diseño permite usarlo de noche, porque apaga sus luces aunque el móvil siga cargando para que no nos moleste a la hora de dormir. También cuenta con importantes protecciones.

Cargador inalámbrico | Yootech

Seneo Dual Cargador Inalámbrico 2 en 1,

Este modelo está pensado para los fanáticos de Apple, ya que cuenta con un soporte para el Apple Watch, lo que hace que sea muy válido como cargador de mesilla de noche, ya que nos mostrará la hora del reloj. También cuenta con carga para los airpods, además de los smartphones. El modelo viene con alfombrillas de silicona que mantienen el cargador estable en la superficie en la que lo coloquemos y así evitar que el dispositivo resbale y caiga mientras se carga.