Los altavoces inteligentes llevan más de un año entre nosotros en España, tanto los de Amazon como los de Google se han convertido en perfectos compañeros en nuestra hogar, siempre serviciales a la espera de que les mandemos o les preguntemos lo que sea. Estos altavoces tienen muchas utilidades, aunque una de las más interesantes es sin duda esa que nos permite saber dónde está nuestro teléfono móvil. Evidentemente este proceso tiene limitaciones, pero para cuando perdemos el móvil en casa y no sabemos dónde lo hemos dejado es algo realmente útil. Seguro que más de una vez te has vuelto loco buscando el móvil en casa sin recordar dónde lo has dejado, ahí es donde esta función es extremadamente útil.

Así puedes asegurarte de que el altavoz encontrará tu móvil

Hoy nos centramos en esta función de Google Home, que como es lógico funciona perfectamente con los móviles Android. Realmente es una función que debería funcionar sin activar nada antes especialmente, pero debemos cumplir algunos requisitos antes. Lo primero es que nuestro móvil esté asociado a la misma cuenta de Google que tenemos en el altavoz de Google, de esta manera automáticamente nuestro móvil, ya sea un o sean varios, estarán asociados este altavoz de Google. Como sabéis, en un altavoz puede haber varias cuentas asociadas, por lo que es posible encontrar cualquier teléfono asociado a estas. Eso sí, solo podrá pedir que le digan donde está su teléfono la persona propietaria de ese móvil y esa cuenta, ya que el altavoz reconoce la voz de cada uno de los usuarios.

Google Home | Google

Por tanto, una vez que nos hemos asegurado de que nuestra cuenta de Google en el altavoz es la misma que tenemos configurada en el teléfono, el proceso es muy sencillo. Solo tenemos que decirle lo siguiente al altavoz:

Hey Google, ¿Dónde está mi móvil?

OK Google, ¿Dónde está mi teléfono?

En cualquiera de los dos casos el altavoz nos preguntará por el teléfono que queremos encontrar, si tenemos varios nos irá preguntando si es ese o el siguiente el teléfono que queremos encontrar. Cuando llegue al correcto, solo tenemos que decirle que sí, para que el teléfono comience a emitir un sonido para poder localizarlo. De esta manera independientemente del lugar donde se encuentre en casa lo localizaremos fácilmente. Incluso si tenemos silenciado el teléfono se va a poder escuchar esta especie de tono de llamada que activa el altavoz de Google.

En el caso que lo pida otro miembro de la familia, Google Home al reconocer la voz de su propietario preguntará por los móviles de propiedad de esta persona. Por tanto no es problema que seamos varios miembros, Google Home siempre reconocerá al propietario. Es una función que hasta que no la necesitas no te das cuenta de lo útil que es. Sin duda una de las mejores que podemos disfrutar con nuestro altavoz de Google, y que le dan más sentido si cabe a su compra. Ya no hay excusas cuando no encuentras el móvil en casa, eso sí, salvo que se haya quedado sin batería.