Hace unas semanas se presentaba la esperada Xiaomi Mi Band 5, la quinta generación de una pulsera que ha creado ella sola el segmento de los wearables baratos. Mientras que ya sabemos que podría haber una Xiaomi Mi Band 5 Pro y otra Lite en camino, ahora hemos conocido cuáles serían las características con las que llegaría este modelo a nuestras tiendas, en España. Todavía faltan por conocer los detalles oficiales de la pulsera en su lanzamiento en Europa, porque habitualmente aquí solemos tener una versión diferente, normalmente peor que la China, pero parece que finalmente no va a ser así este año, y vamos a tener una Mi Band 5 a la altura.

Disfrutaremos de sus mejores características también en Europa

La nueva pulsera ha llegado con bastantes novedades, y mientras se hace oficial en Europa, podemos avanzar qué es lo que nos ofrecerá gracias a las investigaciones del código de la propia pulsera, al que ha podido tener acceso la web especializada en wearables Tizen Help. Esta ha desvelado qué características tendrá la versión global, que será la misma que se venda en nuestras tiendas. Y la verdad que hay buenas noticias, porque las principales características que esperábamos de la pulsera en Europa van a llegar, y de la mejor manera posible. Porque en la versión global vamos a tener también la posibilidad de leer la saturación de oxígeno en sangre, medición conocida también como SpO2.

Se sabía que llegaría al modelo chino que se ha puesto a la venta ya, pero en el código de la pulsera se confirma esta posibilidad. Una función poco común en pulseras de este tipo, al menos de este rango de precios. Pero esta no es la única característica que se habría filtrado con este código, porque también sabemos que la versión global de la pulsera, la que compraremos en Europa, contará con el asistente de voz Alexa de Amazon, por lo que no se opta por el asistente de Google en este caso, algo que la hace más única si cabe, porque este no es un asistente muy común en pulseras de este tipo, por lo que con él podremos también controlar toda la domótica de nuestro hogar conectada al asistente de Amazon.

Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Por tanto Xiaomi deja de lado su XiaoAI, el asistente que utiliza en China, por razones lingüísticas obvias. El que lleve el asistente de voz es una buena señal, porque la versión que se ha puesto a la venta en China de la pulsera cuenta con micrófono precisamente para poder utilizar el asistente de voz. Y esta versión con micrófono es a su vez la que cuenta con conectividad NFC. Se había especulado mucho con ello, pero es evidente que llega la versión con micrófono a Europa, llega también con NFC. Lo que no sabemos aún es qué pasarela de pago será compatible con la pulsera, si Google Pay u otra nativa de Xiaomi con una compatibilidad más limitada. En los ejemplos de NFC que hemos visto tanto en el código como en la versión con NFC de la Mi Band 4 vista en Rusia, se destacaba el uso exclusivo con tarjetas Mastercard. Esperemos que la compatibilidad sea mayor en España.