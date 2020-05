Ayer Realme lanzaba varios dispositivos nuevos, aquí nos hicimos eco del primer smartwatch de la marca, el Realme Watch, un reloj que nos ofrece una interesante alternativa al Amazfit Bip, y que ahora también se ha puesto a la venta en España por 54,99 euros. Pero junto a él la firma china también lanzó dos nuevos dispositivos, como unos auriculares bluetooth y una batería externa, dos accesorios imprescindibles para cualquier usuario de móviles. Ahora Realme ha puesto a la venta ambos dispositivos en nuestro país a precios bastante competitivos.

Nuevos auriculares Realme Buds Air Neo

No podemos evitar ver el diseño de los AirPods de Apple cuando vemos estos auriculares, algo que en sí mismo no es malo, todo lo contrario, ya que son unos dispositivos muy atractivos para llevar colgados de nuestras orejas. Estos auriculares cuentan con el chip R1 fabricado por Realme, y que permite una emisión del audio de doble canal, por lo que llega la señal independientemente a cada auricular, y no se amplifican entre sí. Por tanto el sonido en ambos oídos llega a la vez y con un lag mínimo. Cuentan con conectividad Bluetooth 5.0, gracias se conectan al instante a nuestro móvil con solo abrir su funda.

Realme Buds Air Neo | Realme

Los drivers tienen un tamaño de 13mm y un buen efecto Bass. Cuentan con controles táctiles, gracias a los cuales podemos responder a una llamada, reproducir o pausar música. También ir a la siguiente canción, acabar una llamada o salir del modo de súper baja latencia. Solo hay que deslizar el dedo por el auricular para acceder a estas funciones. Cuentan también con el asistente de Google integrado, por lo que con un toque en el auricular podemos preguntarle lo que queramos. La batería es uno de sus puntos fuertes, ya que con una carga nos ofrece tres horas de autonomía, y si a esto sumamos la batería de la funda la autonomía asciende hasta las 17 horas. Unos auriculares que llegan ahora a España a un precio de 39,99 euros.

Nueva batería Realme Power Bank 2

Esta batería externa llama la atención por su diseño tan llamativo, en color negro o amarillo, con un gran logotipo de la marca sobre su carcasa. Lo más destacado es que cuenta con una capacidad de 1000mAh, lo que está muy bien si tenemos en cuenta su grosor y peso limitado. Este tiene una potencia de carga de 18W, por lo que puede hacerlo en dos horas y cuarenta minutos una batería de móvil de 4300mAh. Puede cargar varios dispositivos a la vez, contando con puertos de salida tanto USB tipo A como USB tipo C.

Es una batería ultra delgada con un grosor de 15mm y un peso de 216 gramos. Además su recubrimiento exterior permite agarrarlo con comodidad, sin temor a que se pueda resbalar fácilmente, como ocurre con otras en el mercado. Viene con un cable USB con dos conectores diferentes, para adaptarlo a cada ocasión. Una batería que ya se puede comprar en España a un precio de 24,99 euros.