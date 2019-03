¿De qué sirven los recuerdos si vas a poder volver a ellos cuando quieras?

Puede quedar pretencioso llamar a un proyecto de realidad virtual “Más allá”, pero como se trata de uno presentado Samsung en su conferencia anual de desarrolladores será mejor que le demos la importancia debida.

Project Beyond es un proyecto de cámara con diecisiete lentes Full HD que graban 360 grados y cuyo contenido se puede reproducir vía 'streaming' en 3D en las Gear VR, las gafas de realidad virtual de la compañía. La cámara transmite una escena completa con una visión estereoscópica. Dieciséis de las cámaras son gran angular y están colocadas de dos en dos para simular la visión con dos ojos, y la cámara número diecisiete está situada encima de la cabeza.

La transmisión en tiempo real puede sonar a algo lejano, pero Samsung afirma que ya las están probando con bastante éxito. No obstante, todavía no sabemos especificaciones como la potencia del procesador, su capacidad de almacenamiento y, sobre todo, su posible precio. Bueno, esto último mejor no saberlo, porque el gadget pinta caro.

Que con este tema van en serio lo demuestra que las gafas-casco de Samsung se comenzarán a vender en Estados Unidos en diciembre (a 199$). Eso sí, solamente se podrán utilizar con el teléfono más potente y grande de los surcoreanos: el Galaxy Note 4. Está por ver si comprar este aparato es un alarde 'snob' o si, en un futuro cercano, habrá un nicho importante de mercado.

Lo que ya hay hecho

Generar una experiencia visual inmersiva para el usuario es algo que ya posible: se puede recrear de forma rudimentaria con unas gafas de cartón y un smartphone. Sin embargo, las Oculus Rift mostraron el camino a seguir, aunque se pueda pensar que su compra por parte de Facebook sea un simple capricho de Zuckerberg. De hecho, la empresa Oculus VR está también detrás del Gear VR de Samsung.

Pero a estos dispositivos les faltaba un pilar fundamental, que quizá pueda llegar a ocupar Project Beyond: la generación de contenidos no profesionales de realidad virtual. Vamos, que no sirvan solamente para reproducir videojuegos o películas y que cualquiera pueda grabar o crear su propio mundo virtual y transmitirlo a otra persona para que lo viva como si estuviera allí.

La cámara, que aún no tiene nombre comercial, permite reconstruir la visión humana en todas las direcciones y no solamente transmite el contenido en tiempo real, ya que también los almacena en su interior, grabando a un gigapixel por segundo.

La página especializada The Verge pudo experimentar la mezcla entre las gafas y la cámara y mostró alguna reticencia con la prueba, como la falta de audio y la sensación de estar en un mundo que se ha parado por unos instantes. Esto último es algo obvio, ya que solamente pudieron acceder a contenido grabado previamente, por lo que la sensación debió como estar dentro de una especie de Google Street View.

Habrá que estar atentos a este 'boom' de realidad virtual, sobre todo para comprobar si existen usuarios interesados en estas funcionalidades para otros contenidos que no sean solamente videojuegos. También está por ver si esta súpercámara será el proveedor de experiencias que necesita el Gear VR.