Ya puedes responder mensajes de texto con tu Xiaomi Mi Band 6

No cabe duda de que las Xiaomi Mi Band son los wearables más populares de mercado, al menos cuando hablamos de las más asequibles. Y hace solo unas semanas ha llegado al mercado la Xiaomi Mi Band 6, una nueva generación que ha llegado con muchas novedades, sobre todo en su pantalla, y que además nos iba ofrecer algunas funcionalidades realmente interesantes. Una de ellas era la posibilidad de responder a mensajes de texto, algo que hasta ahora no era tan sencillo de conseguir. De hecho es una nueva actualización la que lo va a permitir ahora.

Nuevo firmware para disfrutar de esta característica

Como es habitual, este tipo de funciones si no llegan de fábrica deben ser añadidas a través de una actualización. Y en este caso se trata de un nuevo firmware el que añade esta posibilidad. Hablamos de la versión 1.0.1.32. Además también llega junto a Mi Fit v5.1.0. Que es la actualización de la app de Xiaomi que sirve de nexo entre la pulsera y el teléfono. Una app que se está actualizando tanto en la Play Store como en la App Store. Con esta actualización por tanto nuestra pulsera ganará una importante función que muchos han venido esperando desde hace tiempo.

Xiaomi Mi Band 6 | Xiaomi

Eso sí, hay dos grandes peros a esta nueva función. La primera es que de momento va a estar disponible solo en China, por lo que habrá que esperar para poder disfrutarla en las pulseras españolas. Por otro lado parece que la función va a estar bastante limitada, aunque es algo normal. Porque es de esperar que nos permita responder a los mensajes de texto con respuestas predefinidas, como las típicas de “Estoy reunido” o “Estoy conduciendo” por poner un ejemplo. Pero lógicamente esto es más que lo que tenemos ahora, que es nada.

Sobre cuándo llegará esta funcionalidad a las pulseras españolas no hay nada cierto, pero es de esperar que no tarde demasiado. Se trata de una función lo suficientemente universal como para no tener que estar pensando si podría existir algún tipo de restricción que pueda limitar su implantación en otras regiones donde se encuentra la pulsera. Recordemos que esta nueva Xiaomi Mi Band 6 ha estrenado este año una nueva pantalla, mucho más grande, un 50% más, y que por tanto será posible leer los mensajes con más claridad, en un tamaño más grande. Y si hay respuestas predefinidas, será más sencillo también leerlas y seleccionarlas.

En el changelog de la actualización no hay muchas más novedades, al menos que nos atañen, ya que la mayoría de ellas están diseñadas para el mercado chino, y no tienen mucho sentido de momento a nivel global, ya que tienen que ver con el NFC y la posibilidad de llevar la tarjeta de transportes integrada en la pulsera. Si hay novedades acerca de la disponibilidad de esta función en España os iremos contando detenidamente.