¿No puedes descargar más apps en tu Android TV? Así puedes liberar espacio

Ya es algo habitual en el día a día realizar actualizaciones periódicas en nuestros dispositivos móviles, pero ahora si además dispones de una Smart TV es otra cosa que tendrás que hacer, pero llega un momento en que, al intentar realizar la actualización o tratamos de instalar algo nuevo, nos salta de una notificación de que no disponemos de espacio suficiente. Una de las tareas que podemos llevar a cabo para liberar espacio y para optimizar el funcionamiento de nuestro dispositivo es borrar la caché. Una sencilla operación que no nos llevará mucho tiempo y para la que no necesitamos de la ayuda de ninguna aplicación externa, siguiendo estos sencillos pasos podrás realizarla tu mismo con la ayuda del mando a distancia.

¿Qué es la caché?

Generalmente cuando descargamos una aplicación está tiene un tamaño determinado pero el con tiempo y el uso nuestros dispositivos van descargando y generando archivos temporales que se van almacenando en la memoria interna ocupando gran cantidad de espacio. Estas descargas y archivos temporales que ayudan al nuestro dispositivo a cargar más rápidas las apps optimizando los procesos. Pero puede llegar un momento en que el volumen de lo archivado sea tan grande que ralentiza mucho el funcionamiento del sistema y nos reste espacio de almacenamiento. Por lo que es recomendable borrar y hacer una limpieza de la caché cada cierto tiempo, te contamos como hacerlo. Es muy importante para mantener un buen funcionamiento de todos nuestros dispositivos llevar a cabo tareas de mantenimiento de este estilo, realizarlas nos llevarán pocos minutos, pero a lo largo del tiempo nos permitirán mantener nuestros televisores en plena forma.

Borra la caché de tu Android TV | TecnoXplora

Cómo borrar la cache de tu Smart TV

El procedimiento es muy sencillo, tan solo tienes que abrir los ajustes de tu Smart TV y seleccionar “preferencias del dispositivo”, desplázate por las opciones hasta llegar a “Almacenamiento” y pulsa sobre “Almacenamiento interno compartido”. Dentro de este menú encontraremos las opciones y cuánto espacio ocupan cada una de ellas. En esta ocasión seleccionamos “datos almacenados en caché”, pulsamos para seleccionar esta opción y nos pregunta si queremos borrar los datos almacenados. Pulsa en aceptar, de esta forma hemos eliminado la caché. Haciendo esto regularmente conseguimos optimizar el funcionamiento de nuestra televisión, aligerando el sistema y consiguiendo una mayor fluidez.

Borrar caché en Android VT | TecnoXplora

Cómo comprobar el almacenamiento

Antes de realizar una nueva actualización o descarga de aplicaciones debemos comprobar cuánto espacio nos queda disponible. De este modo antes de empezar podemos decidir, a la hora de liberar espacio, qué queremos borrar y que no, o si necesitamos ampliar la memoria de forma externa para poder seguir con la operación. Para comprobar el espacio libre en nuestro televisor la ruta es muy similar a la que hemos seguido anteriormente. Entramos a través de los “ajustes” a las “Preferencias del dispositivo” y desde aquí a “Almacenamiento” al igual que hemos hecho antes, pulsamos sobre la opción de “Almacenamiento interno compartido”, pero esta vez, pondremos atención en "Disponible". De este modo conoceremos cuánto espacio de memoria nos queda para poder realizar descargas, actualizaciones o instalar aplicaciones.