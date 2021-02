Personaliza cualquier objeto con un grabador láser que puedes controlar desde tu PC

Con el paso de los años la tecnología ha evolucionado hasta tal punto que muchos oficios que antes requerían de un equipo especializado se han convertido en algo mucho más accesible. Quién no ha personalizado objetos con su nombre o el de otras personas para regalarlos, y ha pagado por ello en una imprenta o estudio de impresión en el barrio. Pues bien, ya no solo es que podamos imprimir multitud de cosas en casa, no solo en papel, sino que podemos grabar nuestros propios objetivos con diseños y textos personalizados. Y todo gracias a pequeñas grabadoras láser que hacen su magia sobre multitud de superficies.

La forma más sencilla de personalizar objetos

Al igual que las impresoras y lápices 3D se han convertido en algo cotidiano y habitual en muchos hogares, cada vez son más los que cuentan con uno de estos grabadores láser para personalizar todo tipo de objetos. Básicamente lo que hace esta especie de impresora, es grabar mediante tecnología láser cualquier dibujo o gráfico. Además son grabadoras láser que no tienen un gran coste, en este caso nos fijamos en una que tiene buenas críticas y que cuesta solo 150 euros. Por tanto es un objeto que sin ser barato, está al alcance de cualquier persona que vaya a sacarle partido a la personalización de objetos.

Un grabador láser | HomdMarket

Con este grabador láser podemos personalizar objetos de materiales tan dispares como madera, cartón, cartulina, papel y multitud de materiales que permiten que el láser pueda horadar la superficie para terminar mostrando el gráfico o texto que hayamos elegido. Funciona como una impresora, ya que realizamos nuestro diseño, y se envía a la impresora desde el PC o nuestro teléfono móvil, descargando una imagen en formato JPG que va a ser la que se grabe finalmente sobre la superficie. Por tanto con esta grabadora láser, podemos introducir en el interior multitud de objetos, ya que por su forma de cubo tenemos la posibilidad de añadir multitud de personalizaciones.

Ejemplo de grabados | HomdMarket

Eso sí, hay que ser conscientes de que las grabaciones en el material son monocromo, o lo que es lo mismo, no podemos imprimir en color, ya que el láser lo único que hace es grabar en color negro los gráficos y textos. La superficie de trabajo, el máximo de gráfico o texto que vamos a poder grabar es de 80x80mm. Por tanto aunque no es un área grande, es suficiente para personalizar multitud de objetos. Sin duda es un dispositivo que nos abre a todo un mundo de posibilidades a la hora de personalizar objetos de una forma que hubiera sido imposible hace tan solo unos años.

Salvo que nos gastáramos mucho dinero en un equipo especial o encargando el trabajo a una empresa. Este modelo es solo un ejemplo, pero hay decenas de grabadoras de este tipo disponibles en las tiendas online, y lo mejor de todo con precios muy accesibles, y con muy buenos resultados. Quizás una de estas impresoras pueda ser la llave a montar un pequeño negocio con el que grabar objetos de todo tipo, con una inversión inicial muy limitada.