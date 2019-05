Nuevos auriculares Creative Outlier Air, sonido y diseño de calidad a un precio asequible

La llegada de los AirPods al mercado ha cambiado por completo el sector del audio portátil, introduciendo un auténtico nuevo segmento de auriculares pensados para llevar encima, en cualquier bolsillo, con excelente sonido, autonomía y un gran diseño. Y precisamente todos esos factores los cumplen con creces los nuevos auriculares Creative Outlier Air. Además llegan con un factor clave a su favor, un precio realmente ajustado que los posiciona como una auténtica alternativa accesible a los AirPods de Apple. Vamos a conocer todas sus características.

Creative Outlier Air, con la última tecnología el mejor diseño

La firma Creative tiene una gran experiencia en el mundo del audio de alta fidelidad, y en esta ocasión nos brindan unos nuevos auriculares que sin duda ofrecen unas características de primer orden. Empezando por su conectividad bluetooth 5.0, la más avanzada en este momento, y que permite mayores rangos de uso y una eficiencia energética mayor, consumiendo menos energía cuando se encuentra recibiendo el sonido desde la fuente. Gracias al chip Qualcomm QCC302x estos auriculares son capaces de entablar comunicación con un gran número de dispositivos distintos, desde móviles a ordenadores portátiles, por lo que en este aspecto su versatilidad está contrastada y que garantiza su uso con miles de dispositivos del mercado.

Creative Outlier Air | Foto oficial

Los nuevos auriculares de Creative son muy ligeros, tan solo pesan 10 gramos cada uno de ellos, y el diseño ergonómico se ha creado expresamente para que sea muy cómodo llevarlos encima durante muchas horas, incluso haciendo deporte. Estos vienen con gomas de diferentes tallas que evitan que estos se caigan si no se adaptan bien a nuestra oreja. Relacionado también con su uso recreativo y deportivo, estos auriculares cuentan con certificación IPX5, lo que quiere decir que pueden resistir salpicaduras y gotas de lluvia de forma moderada, así como nuestro propio sudor cuando hacemos ejercicio. Como no podía ser de otra forma, estos auriculares son compatibles con los principales asistentes de voz, en este caso Siri de Apple y Google Assistant.

Funda de carga de estos auriculares de Creative | Foto oficial

Estos auriculares a pesar de lo pequeños y ligeros que son nos ofrecen cancelación de ruido, así como diafragmas de 5,6 milímetros que además están compuestos de grafeno en su membrana. La autonomía de estos nuevos auriculares de Creative nos ofrece hasta diez horas de reproducción con una sola carga. Además como es habitual en este tipo de auriculares, la funda de ellos también es una batería que los puede recargar mientras no los usamos, simplemente que la funda tenga cargada su batería de 380mAh, que puede cargar hasta 30 horas cada uno de estos auriculares.LA funda está fabricada en aluminio y su peso es de solo 54 gramos, pudiendo adaptarse además a la conectividad USB tipo C. Algunas de sus características más destacadas son frecuencia de respuesta: 20 Hz – 20 kHz, códecs de audio compatibles: aptX, AAC y SBC, así como la integración de un micrófono manos libres con sensibilidad de 42 dBV. La mejor noticia de todas es que ya los tenemos disponibles en España, pudiendo comprarlos en color negro a un precio de 79,99 euros, lo que supone la mitad del coste de unos AirPods de Apple.