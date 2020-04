La firma china, al igual que algunos de sus rivales, está presente en multitud de segmentos de la tecnología. Uno de ellos también es el de las televisiones, un sector que detrás de los teléfonos es de los que más ha crecido en los últimos años. Son multitud de fabricantes de móviles los que se han apuntado a lanzar nuevos televisores este pasado año. Pero entre ellos Huawei ya es un veterano, y lo ha demostrado ahora con una de los televisores más sorprendentes que hemos visto recientemente en el mercado. Se trata del nuevo televisor Huawei Smart Screen X65, que cuenta con un sorprendente diseño, sobre todo protagonizado por una gran cámara de fotos frontal de alta resolución.

Características del televisor Smart Screen X65

Este nuevo televisor como decíamos destaca sobre todo porque cuenta con una gran cámara de fotos frontal, que emerge del interior de su cuerpo, como hemos visto en muchos móviles en los últimos años, y que en su interior cuenta con una gran cámara de fotos de 24 megapíxeles. Una gran resolución para tratarse de una cámara de fotos para un televisor. Y es algo lógico porque no se trata de una simple cámara de fotos para hacer videollamadas. Ya que con ella se puede reconocer a las personas que estamos delante del televisor. Esta cuenta con un sensor de luz ambiental, y es la inteligencia artificial la que hace el resto para reconocernos.

Huawei Smart Screen X65 | Huawei

Por lo demás estamos ante un televisor con un tamaño de 65 pulgadas, que disfruta de un panel con resolución 4K y con una tasa de refresco de 120Hz. Esta tiene un ángulo máximo de visión de hasta 178 grados. El procesador con el que cuenta es un Honghu 898 quad core de 28 nanómetros, y viene acompañado de 6GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 128GB. Como veis estamos hablando de un hardware similar al que llevaría un móvil de gama media de la marca. Uno de los aspectos interesantes es que se trata de uno de los primeros dispositivos en contar con HarmonyOS 1.1, el nuevo sistema operativo de la firma china, que podría sustituir a Android en sus smartphones.

Huawei Smart Screen X65 | Huawei

La conectividad es muy completa, con Wi-Fi 802.11 ac (2.4 / 5 GHz) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.0 LE, cuatro entradas HDMI 2.0, una entrada DTMB, una entrada S / PDIF, una entrada HDMI-ARC, dos entradas USB 3.0, y un puerto Gigabit Ethernet. Los formatos compatibles de reproducción son 4K H.265 a 60 o 30 fps, en 1080p H.265 a 60 fps, y en 1080p H.263 a 30 fps. Eso sí, no estamos ante un televisor económico, ni mucho menos, porque a pesar de haberse lanzado solo en China cuesta unos 3.200 euros al cambio. Estamos hablando de un televisor de alta gama con la última tecnología de reconocimiento, por lo que este precio puede ser lógico desde cierto punto de vista. En cualquier caso no se espera que la veamos en Europa, por lo que no debería pasar de anécdota para nosotros, pero desde luego es un televisor que marcará tendencia seguro.