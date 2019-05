El nuevo altavoz bluetooth de Xiaomi carga tus dispositivos sin cables

Los altavoces bluetooth han cobrado gran popularidad en los últimos años, hasta el punto de ser la opción preferida por muchas personas a la hora de llevarse la música a cualquier lugar, gracias a que normalmente cuentan con batería. Aunque en casa también ganan la partida, aunque haya que conectarlos a la corriente, ya que nos permiten disfrutar de música sin estar conectando cables y controlando la reproducción de manera inalámbrica. Pero el nuevo altavoz de Xiaomi es aún más interesante, porque a todas estas ventajas añade la posibilidad de cargar nuestros dispositivos, y lo mejor de todo, sin necesidad alguna de conectar cables.

Así es este sorprendente dispositivo de Xiaomi

Este nuevo altavoz de Xiaomi es capaz de ofrecernos un uso tanto en casa como lejos de ella, sin un enchufe a mano. Ya que cuenta con una batería de 1800mAh capaz de ofrecer una autonomía de varias horas vayas a donde vayas. Como podéis comprobar por las imágenes, el diseño de este altavoz bluetooth es bastante retro, y nos recuerda a las radios de hace bastantes décadas, por lo que también se puede convertir en todo un objeto de decoración en la sala donde lo pongamos. Este altavoz es el Xiaomi Qualitell, y su carga inalámbrica sin duda es su aspecto más destacado.

El teléfono se carga sin cables | Xiaomi

Su medidas son de 150 x 86 x 76.5 y pesa casi medio kilo, por lo que se puede transportar fácilmente donde queramos. Lo bueno es que en casa no gastaremos nada de su batería, ya que se puede conectar a la corriente eléctrica como cualquier otro dispositivo electrónico. Lo más interesante está en la parte superior del altavoz, como es la carga inalámbrica, algo que no es novedoso en este tipo de dispositivos, pero sí en lo es de la forma en que ha sido concebida en el caso de este altavoz. Porque no cuenta con un dock para cargarlo ni un accesorio, sino que es el propio altavoz el que carga nuestro móvil.

Podemos enviar contenidos sin cables | Xiaomi

Además con un gesto extremadamente cómodo, como es el de dejar reposar el teléfono sobre el canto superior del altavoz. Por tanto solo tenemos que hacer eso para que el teléfono comience a cargarse sin la necesidad de cables. La potencia no es grande, entre los 5W y 10W, pero será más que suficiente para poder hacer una carga en un momento dado sino tenemos otra alternativa, y sobre todo por la comodidad que proporciona. Por supuesto, podemos enviar toda la música que queramos a este altavoz a través de la conexión bluetooth. Nos ofrece también una serie de sonidos preestablecidos para ayudarnos con la relajación. Estos son los de Canto de pájaros, Sonido de lluvia, Sonido de olas, Sonido de un río, Canto de cigarras, Sonido del viento o el sonido de árboles mecidos por el viento. Por último, su precio, uno de sus aspectos más destacados, ya que llega al mercado chino por unos 21 euros al cambio, por lo que de momento tendremos que recurrir a la importación para poder disfrutar de él.