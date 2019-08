Parece ser que las plataformas de streaming se han convertido en la tabla de salvación de las tabletas, esos dispositivos que hasta hace muy poco se habían convertido prácticamente en los apestados de los dispositivos móviles. Los móviles de pantallas grandes se habían comido prácticamente el espacio de las tabletas en el mercado, pero parece que ahora con la llegada de estas plataformas más personas están pensando en estos dispositivos como perfectos compañeros para ver sus contenidos en cualquier lugar y en pantalla grande. Por eso poco a poco vamos viendo como los fabricantes cada vez lanzan de manera más habitual tabletas al mercado. Uno de los fabricantes que vende sus tabletas en España es Lenovo, que ahora ha presentado dos nuevas tabletas baratas, que son precisamente las más utilizadas para todo esto del streaming y por qué no, también para el público más infantil, se trata de las Lenovo Tab M7 y M8, vamos a conocerlas.

Características Lenovo Tab M7

Esta llega en un tamaño de pantalla de siete pulgadas, con un panel que emite 350 nit de brillo, y que cuenta con una resolución de 1024 x 600, más que suficiente para el uso que se le puede dar a una tableta de este tipo. Es una tableta con unos bordes bastante delgados, de hecho alcanza su pantalla un tamaño del 82% respecto del total del frontal de la tableta. En la parte delantera cuenta con una cámara de fotos de 2 megapíxeles mientras que delante tiene un altavoz compatible con Dolby. A su vez tiene otro altavoz en la parte trasera. Cuenta con conector de 3.5mm para poder conectar unos cascos cómodamente.

Esta tableta cuenta con unos bordes razonablemente delgados | Lenovo

Un dato curioso es que esta tableta llega con Android 9 Pie Go Edition, lo que quiere decir que es una versión de Android Go ideal para dispositivos con prestaciones limitadas. Su procesador es un MediaTek MT8765B y la memoria RAM es de 1GB, ideal para contar con Android Go. Llega en versiones de 8GB, 16GB y 32GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. La versión con Android 9 estándar contará con 2GB de memoria RAM, y la batería es de 3500mAh en todos los casos, ofreciendo así hasta 10 horas de uso ininterrumpido.

Características de la tableta Lenovo Tab M8

Esta llega con una resolución Full HD y con un panel táctil mucho más sensible. En este caso la cámara con la que cuenta es de 5 megapíxeles en lugar de 2. El procesador es de 64 bits, el MediaTek A22 de cuatro núcleos a una velocidad de 2.0GHz. Llega en este caso con más RAM, 2GB o 3GB, por lo que la versión de Android 9 es la estándar. El almacenamiento disponible es de 16GB o 32GB ampliable mediante tarjetas micro SD. Llega también con Wifi a/b/g/n/ac. Cuenta con conectividad bluetooth 5.0, así como una batería de 5000mAh. Ambos modelos, también la M7, están preparadas para conectividad LTE.

Lenovo Tab M8 | Lenovo

La tableta Lenovo Tab M7 llegará con un precio de unos 80 euros al mercado, mientras que la M8 hará lo propio con un precio de 99 euros al cambio, mientras que la versión Full HD costará unos 143 euros al cambio. Se mostrarán en el IFA 2019 de Berlín y se pondrán a la venta en el mes de octubre.