No hay prácticamente semana en la que Xiaomi no nos sorprenda con el lanzamiento de un nuevo producto que no esperaríamos ver en su porfolio. Quizás este es uno de los menos sorprendentes, por alimentar a muchos de sus gadgets, pero con la enorme oferta de pilas que hay en el mercado se nos hace bastante extraño que ahora Xiaomi apueste por las pilas con su marca Mijia. En cualquier caso los chinos siempre tienen un mensaje importante con el que vendernos sus nuevos dispositivos, y en el caso de estas pilas es que tienen mucha más capacidad que las tradicionales que podemos encontrar en las tiendas.

Nuevas pilas alcalinas de Xiaomi que funciona con frío extremo

Eso es lo que destaca Xiaomi a través de su marca Mijia sobre estas nuevas pilas. Se llaman Mijia Super Battery. Y en el punto de mira de Xiaomi con el lanzamiento de estas pilas están las todopoderosas Duracell, esas pilas que duran y duran. Xiaomi asegura que sus pilas de formato AA ofrecen una autonomía fuera de lo normal. Estas pilas ofrecen una duración hasta cinco veces superior a las de las pilas convencionales. Xiaomi específicamente se refiere a una duración de entre dos y cinco veces más, siempre dependiendo del uso y el dispositivo a alimentar. Una de las características más interesantes es que estas pilas pueden ofrecer el mismo rendimiento incluso cuando las temperaturas son negativas.

Mijia Super Battery | Xiaomi

Habitualmente las baterías y pilas pierden muchas de sus propiedades cuando se alcanzan temperaturas tan bajas. De hecho pueden mantener un buen rendimiento incluso con 20 grados bajo cero de temperatura. Además su diseño es más ligero y resistente de lo habitual, gracias al uso de polos positivos y negativos más grandes. Unas pilas que pesan de media un 33% menos que una pila convencional, algo que se nota mucho sobre todo si alimentan a dispositivos portátiles, donde muchas veces son realmente las pilas las que aportan la mayor parte del peso. Estas pilas solo pesan 16 gramos, lo que es un peso bastante ajustado.

Unas pilas que por tanto se diferencian de las que normalmente podemos encontrar en el mercado por contar con un funcionamiento más eficiente de lo habitual, mayor autonomía y un peso menor, unas razones que de ser ciertas, son más que suficientes para justificar su compra. Estas pilas se ponen a la venta en China a partir del próximo miércoles 20 de mayo. El precio al que llegan es de 2 euros, entendemos que por cada paquete de estas, en los que vienen cuatro unidades.

Un movimiento interesante de Xiaomi, con el que se especializa también en el desarrollo de pilas, algo que en parte tiene sentido, con el gran número de dispositivos que lanza al mercado esta firma tecnológica, de los que muchos se alimentan por pilas. Además no está de más un poco de competencia adicional en un segmento tan poco novedoso como el de las pilas, que más allá de firmas como Duracell, se surte de muchísimas marcas blancas que salvo precios ajustados no ofrecen mucho más.