Filtrada la primera imagen de la Xiaomi Mi Band 6

Poco a poco vamos conociendo más de la futura Xiaomi Mi Band 6, uno de los wearables más esperados en la actualidad. Sus predecesores han sido absolutos súper ventas, por la excelente relación de prestaciones y precio que nos han ofrecido. En esta ocasión de la sexta generación los usuarios esperan mejoras concretas, aunque cabe la posibilidad de que la nueva versión no sea tan sorprendente, algo que ya ha ocurrido otras veces. No obstante lo que está claro es que no parece estar muy lejos, ya que ahora se ha filtrado su primera imagen real y el paso por una certificación clave para que se ponga a la venta.

La Xiaomi Mi Band 6 se deja ver

Lo primero que hemos conocido en esta ocasión es que la pulsera ha cumplimentado la prueba necesaria para obtener el distintivo de calidad CE. En esta prueba ha pasado con el modelo “XMSH15HM”, lo que demuestra que podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Este paso por el sello europeo tiene fecha del 11 de marzo, aunque ya a finales de febrero se ha visto por otras pruebas de calidad similares en Asia. Lo más interesante de este paso por el sello de calidad es que nos deja la primera imagen de la pulsera, una imagen además real.

Eso sí, no podemos congratularnos por lo que nos enseña la foto, ya que es bastante poco desde luego. Porque en esta la pulsera aparece de perfil, donde podemos apreciar la pequeña barriga que tiene el sensor del ritmo cardiaco en la parte posterior de esta. El diseño a primera vista parece exactamente el mismo de la Xiaomi Mi Band 5, por lo que no parece que en este aspecto vayan a existir demasiados cambios. De hecho este no es un aspecto que parezca que deba cambiar, sino que todos esperamos cambios sobre todo en su interior, que tendrían mucho más calado para los usuarios.

De hecho la mayoría espera con muchas ganas que esta pulsera por fin cuente con NFC para poder hacer pagos móviles. Ahora esta función solo está disponible en China, donde sirve entre otras cosas para identificarse en el transporte público. Ya hemos visto alguna versión de la Mi Band, como la lanzada en Rusia, que tenía soporte para pagos en establecimientos. Lo normal es que esta nueva versión estrene una conectividad NFC real, que debería venir acompañada de una compatibilidad con Google Pay o alguna pasarela de pago similar. También se espera un aumento de su autonomía gracias a una batería más grande y capaz respecto de sus predecesores.

Otra de las grandes novedades que esperan los usuarios es que cuente con conectividad GPS. Aunque en este caso incluir esta conectividad podría suponer un aumento significativo del precio, si lo unimos al NFC. De contar con estas características, raramente la pulsera podría bajar de los 60 euros, lo que sería casi el doble de su coste actual. Sea como fuere la Xiaomi Mi Band 6 está cerca de llegar al mercado.