Este pequeño cubo táctil hace de mando universal para tu casa

Superado ya el síncope de pensar que te íbamos a hablar de un mando universal propio de las tiendas multiprecio, hete aquí Cube. Vale sí, es un mando universal, pero que quiere controlar toda tu casa. La cosa va cambiando, ¿verdad?

Como su nombre indica, es un pequeño cubo capaz de subir y bajar las luces de tu casa, ajustar la temperatura, controlar nuestro reproductor musical o bajar las persianas automáticas.

Es algo así como las muchas aplicaciones existentes en el mercado para controlar nuestro hogar desde nuestro smartphone o tableta, pero reducidas a un cubito. El Avecrem de las apps domóticas.

Para activar Cube tan solo debes levantar el dispositivo y seleccionar la cara con la acción que quieres realizar. Cada cara del cubo corresponde a una acción. Por ejemplo, si queremos subir la luz de una habitación, levantamos Cube, buscamos la cara de iluminación, y giramos hacia un lado u otro en función de cómo de intensa o tenue la queramos.

La verdad es que su funcionamiento es la mar de sencillo por lo que es apto para todos los miembros de la casa, desde los más pequeños a los más mayores.

Además, no resulta muy aparatoso porque tiene un tamaño algo más pequeño que el de un cubo de Rubik. Eso sí, olvídate de los colorines: Cube viene en un elegante negro y, por supuesto, es táctil.

Por el momento, el estudio responsable de Cube, el alemán Family of Arts, está desarrollando este nuevo concepto de mando universal para añadirle nuevas funcionalidades, que por ahora parecen un poco escasas. No estaría de más que se pudieran atender llamadas entrantes a nuestro móvil, así por sugerir algo.

Según explican desde el estudio, Cube es una interfaz tangible intuitiva para casas inteligentes y puede sustituir a los dispositivos que empleamos a diario para controlar nuestro hogar 'smart' hogar. “Cube es estético, táctil y proporciona así un puente entre nuestras necesidades humanas, emocionales y nuestro entorno digital”, dicen.

Como hemos dicho, Cube es por el momento un concepto en pleno desarrollo, así que no hay fechas previstas de lanzamiento ni precio estimado. Por lo que si te gusta la idea no te queda más remedio que esperar a que Cube se convierta en un proyecto en busca de financiación que, seguro, no tardaremos en ver.