Este gadget que vende Xiaomi esteriliza cuchillos, tablas de cortar y se controla desde el móvil

No vamos a descubrir ahora a Xiaomi, la firma china se ha convertido en uno de los principales fabricantes a nivel mundial no solo vendiendo móviles a buen precio, sino que se ha convertido en uno de los líderes del hogar conectado y del Internet de las Cosas. En esta ocasión nos hacemos eco de otro de esos dispositivos que ofrecen una funcionalidad poco común en el mercado, y que desde luego les diferencia de la competencia. No es un producto de Xiaomi, pero sí que se vende en su plataforma de Crowdfunding, Xiaomi Youpin. En este caso es un producto del ecosistema de marcas de Xiaomi, llamado FIVE. Y es nada menos que un secador de cubiertos, que además los esteriliza, los limpia de virus y se conecta a nuestro móvil.

Un interesante dispositivo en tiempos de pandemia

Como sabéis en estos últimos meses todo aquello que tiene que ver con los virus, y con matarlas, tiene especial atención de los consumidores. En este caso hablamos de un dispositivo que en occidente no es habitual ver, pero que no estaría de más tener en nuestro hogar, sobre todo porque permite contar con unos cubiertos libres de agentes nocivos y virus. Como sabéis, los cubiertos, cuchillos y tablas de cortar son de los objetos que acumulan más bacterias, ya que no se suele limpiar de manera asidua, o al menos con toda la minuciosidad que cabría esperar, salvo cuando pasan por el lavavajillas.

Esterilizando los cuchillos y tablas | Youpin

En este caso es un dispositivo con un aspecto similar al de un tostador, en el que dentro de su ranura se colocan los cuchillos y tablas de cortas que primero, queremos secar. Si hemos estado utilizando los cuchillos para cortar los alimentos junto a las tablas, y estos se han quedado húmedos, podemos introducirlos en este gadget. Gracias al aire caliente que alcanza los 70 grados se secarán por completo, para que cuando los volvamos a utilizar estén en perfecto orden de revista. Un calor que se distribuye perfectamente y envuelve a los cuchillos en un entorno de 360 grados. Y lo mejor de todo, mientras se secan una luz ultra violeta será capaz de esterilizarlos al 99%, eliminando bacterias, virus y demás agentes nocivos que puedan haberlos contaminado.

Un dispositivo que se controla desde el móvil | Youpin

El secado de los cuchillos se completa en 60 minutos, mientras que estos quedan esterilizados tras 15 minutos de exposición a la luz ultravioleta. Siendo un dispositivo de origen chino y orientado a ese mercado, es lógico también que cuente con una zona para secar y esterilizar también los palillos con los que normalmente comen en el país asiático. Y como era de esperar en cualquier dispositivo de Xiaomi, se puede conectar a nuestro móvil gracias a la conectividad inalámbrica con la que cuenta. De hecho podemos controlar este dispositivo de forma remota. Porque desde el móvil podemos elegir el modo de funcionamiento del dispositivo, así como el tiempo que va a estar funcionando, y muy importante, ejercer un control parental, para evitar que los pequeños puedan utilizarlo. El precio al que se pone a la venta en China es de 39 euros al cambio, lo que está bastante bien para un dispositivo que nos puede ahorrar de muchas bacterias en la cocina.