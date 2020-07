Con este gadget tu altavoz con Alexa no puede grabar tus conversaciones

Los asistentes de voz se han convertido en un elemento habitual en el mercado móvil, un compañero perfecto para nuestro día a día en los smartphones. Pero estos donde más han expandido su uso ha sido en el segmento de los altavoces inteligentes. Estos cuentan con los principales asistentes de voz integrados, y nos ofrecen muchísimas características útiles que hacen de ellos unos dispositivos imprescindibles en nuestras vidas una vez que los probamos. Pero como en tantas otras cosas, la tecnología también tiene su lado oscuro. Un lado oscuro que podemos encontrar en la grabación permanente de nuestras conversaciones, algo que es habitual no solo en los dispositivos con Alexa, sino también basados en otros asistentes de voz. Ahora hay un nuevo dispositivo que ha sido diseñado para que podamos permanecer tranquilos en una habitación sabiendo que nadie puede escucharnos.

Alexagate, el dispositivo que neutraliza a los altavoces Echo

No es la primera vez que escuchamos informaciones acerca de las prácticas de las grandes corporaciones respecto de los altavoces inteligentes que cada vez más están presentes en los hogares españoles. Ya sea con un pequeño altavoz o con una gran red de los más sofisticados, todos ellos tienen en común una cosa, pueden escucharnos, y deben hacerlo, cuando les pedimos que hagan algo, pero no así cuando solo estamos hablando con otra persona. Se sabe que estos altavoces pueden grabar nuestras conversaciones y enviarlas a los servidores de Amazon. Aunque también hay una manera de detener estas grabaciones desde las funcionalidades de privacidad de la app de Alexa,

El dispositivo en su cara interior | Alexagate

El problema es que muchos usuarios no se fían que esto sea así, y que no vayan a ser espiados por parte de sus propios altavoces. Incluso con la opción de desactivar la grabación y almacenamiento de las conversaciones existe la posibilidad de que la conversación llegue lejos de nuestro hogar si no funciona todo como debe. De ahí la existencia de “AlexaGate” el dispositivo que te protege de que un Amazon Echo. Y lo hace de manera definitiva, porque no se trata de un filtro de software, sino físico. Este dispositivo utiliza la misma tecnología de cancelación de ruido de muchos auriculares.

Gracias a la tecnología de cancelación de ruido y el hardware incorporado al colocar este dispositivo sobre un Amazon Echo, es imposible que este pueda escuchar nada de lo que decimos. Además al utilizar una de estas tecnologías, podemos activar y desactivar la neutralización del sonido cuando queramos. Ya sea pulsando un botón o dando unas palmas. Esto quiere decir que no tienes tan siquiera que desactivar la grabación de tu altavoz Amazon Echo, porque este gadget neutralizar el sonido literalmente, y consigue que el altavoz solo sea capaz de grabar cero sonidos y conversaciones. Cuenta con un adaptador para poder montarlo en cualquier altavoz de Amazon. Eso sí, no es barato, porque cuesta tanto o más que muchos de los altavoces de la firma de Jeff Bezos.