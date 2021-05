Este flexo también es un potente escáner portátil 5K y webcam con batería recargable

Los escáneres han perdido protagonismo en el mercado tecnológico en los últimos años, en beneficio de los teléfonos móviles y tantas apps que nos ofrecen la posibilidad de escanear documentos con nuestros teléfonos fácilmente. Hace años era habitual contar en casa con un escáner plano, que nos permitía escanear en un momento documentos tamaño A4 e incluso en entornos más profesionales, de tamaño A3. Hoy nos fijamos en un dispositivo que nos ofrece muchas funcionalidades en una. Y todas ellas muy útiles. Porque no solo podemos utilizarlo como un flexo portátil, sino también como un escáner que podemos llevar a cualquier lugar.

Así es RiviCamer

Sin duda este es un dispositivo sorprendente, y que ha sabido analizar bien el mercado para ofrecer un producto que puede tener cierta demanda entre muchos usuarios. Porque con nuestros móviles en el bolsillo y el software de edición automática se ha conseguido un resultado bastante similar. Pero este escáner que ha llegado a Kickstarter ofrece un formato innovador. En lugar de un escáner plano se trata de un flexo plegable, que puede iluminar el escritorio con diferentes intensidades de luz. Aunque sin duda sus mejores funciones las ofrece la cámara de fotos.

Porque cuenta con un sensor integrado de 20 megapíxeles, que puede captar imágenes con resolución 5K de hasta 5344x4016 píxeles, por lo que las imágenes que puede captar son de mucha calidad, y puede capturar los detalles más destacados de cada documento. El escáner puede escanear hasta tres páginas por segundo, 180 páginas en un minuto o 900 páginas en 5 minutos, no solo por su software de reconocimiento ultra rápido, sino porque podemos controlarlo mediante gestos. Solo tendremos que pasar la palma de la mano por delante para que el escáner capture la hoja que queremos escanear. Utiliza también la inteligencia artificial para recortar automáticamente las páginas y eliminar la distorsión de las páginas dobladas.

Un escáner que es capaz de extraer texto hasta en 200 idiomas diferentes. El flexo cuenta con cuatro modos de iluminación, adaptándose a distintas situaciones, no solo para escanear cuando no hay luz, sino también para poder leer de forma más saludable. Además este escáner se puede convertir en una webcam, ya que su brazo basculante puede alterar la orientación de la cámara para que nos enfoque, y gracias a los cuatro micrófonos incorporados nos podrán escuchar perfectamente al otro lado de las reuniones virtuales que mantengamos. Y esto no es todo, porque además es un dispositivo portátil. Es verdad que no es pequeño, pero cuenta con una elemento clave, una batería recargable.

Por tanto una vez que lo desconectemos de la corriente eléctrica todavía nos ofrecerá varias horas de uso, tanto para escanear, como de flexo o webcam. Y dentro del producto que es, ha llegado con un precio bastante contenido. Porque cuando quedan 28 días de campaña ha cumplido con creces su objetivo, podemos comprarlo desde los 173 euros, costando la mitad de lo que habrá que pagar cuando llegue a las tiendas. Su entrega está planeada para el próximo mes de agosto.