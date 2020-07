Con esta sombrilla USB para tu coche ya no tendrás necesidad de aparcar a la sombra

A casi todos nos ha pasado, dejar el coche aparcado al sol en verano y al entrar no poder prácticamente sentarnos en el asiento o tocar el volante porque parece que nos vamos a deshacer dentro de él. Esto es algo que ha ocurrido siempre, y a lo que nos tenemos que enfrentar la mayoría de conductores, ya que las plazas de aparcamiento a la sombra son siempre minoritarias en cualquier lugar. Pero hoy nos hemos fijado en un curioso gadget que nos ofrece la posibilidad de contar con sombre el vehículo en cualquier lugar, ya que se trata de una curiosa sombrilla de gran tamaño capaz de cubrir de sombra todo el coche.

Sombrilla y batería USB a la vez

La verdad que es una solución aparatosa, pero dependiendo del lugar donde vayamos a aparcar, y las condiciones del entorno, puede ser una opción interesante y casi imprescindible en verano. Hablamos de la sombrilla para coche de Lanmodo, que nos ofrece la posibilidad de aparcar siempre a la sombra independientemente del lugar donde lo hagamos. Porque esta sombrilla se coloca en el techo, en un lugar centrado donde se pueda dar sombra a todo el vehículo. Esta sombrilla cuenta con un mando a distancia, gracias al cual podemos extenderla pulsando un botón. Una vez extendida, esta sombrilla cubre todo el vehículo y creando una sombra sobre él que puede bajar a la mitad la temperatura dentro del habitáculo en un día de mucho sol y calor.

Sombrilla automática | Lanmodo

Esta sombrilla no solo está diseñada para darnos sombra, sino también para proteger el coche en caso de granizada, que como sabéis puede generar importantes daños en la chapa del vehículo. Además cuenta con una batería USB integrada, que no solo alimenta el mecanismo de apertura y cerrado de la sombrilla, sino que además es posible cargar tu móvil tableta o lo que quieras conectándolos al puerto USB con el que cuenta. Por tanto funciona también como una batería externa. Además, si no tienes a mano un enchufe, siempre puedes cargarlo también desde la toma de mechero del coche. Eso sí, no es un producto barato, ya que su precio supera los 300 euros. Además es algo que está bien utilizar si vamos excursión o si tenemos un área privada donde aparcar el coche.

Sombrilla para el coche manual | WenJiaShang

Pero dejar esto puesto en nuestro coche en España, es sinónimo de robo o vandalismo en la mayoría de ciudades de nuestro país. Hay otras alternativas más baratas, como esta, que cuenta con un diseño similar, pero su accionamiento es manual, por lo que se pierde ese toque Geek que tiene el de Lanmodo, pero lógicamente hablamos de un coste menor, de menos de la cuarta parte del motorizado. Así que si las condiciones de los lugares donde aparcas lo permiten, esta sin duda es una gran solución para proteger el coche no solo de la temperatura, sino del granizo y de los rayos de sol que envejecen la pintura de forma prematura. Una buena alternativa para no andar buscando sombras y siempre que nos lo podamos permitir económicamente.