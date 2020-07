Con esta nueva mascarilla transparente los demás vemos tu rostro y además estamos protegidos

Las mascarillas han llegado para quedarse, de momento, y hasta que no haya una vacuna completamente adoptada por todos y de la que nos beneficiemos para asegurarnos un día a día lejos del COVID-19. Pero mientras llega ese día hay que recordar que el uso de la mascarilla es esencial. Nos han dicho de todo, que no la usemos, que lo hagamos, lo contrario, pero la realidad es que con ella todos estamos más seguros. Como sabéis hay algunas mascarillas que no se consideran tan seguras como las quirúrgicas, por aquello de que solo protegen al que la lleva puesta, y no a las demás personas. Por esa razón muchos las llaman egoístas. Hoy nos hacemos eco de una mascarilla que nos ofrece protección en ambas direcciones y además un diseño con el que será posible que las demás personas vean nuestro rostro.

Civility, la mascarilla solidaria

Esta mascarilla ha nacido con una vocación solidaria, en muchos aspectos, porque por un lado no oculta nada a las demás personas, porque muestra nuestras facciones a través de su acabado transparente, por lo que las demás personas no tienen que adivinar nuestras expresiones. Y en segundo lugar porque aunque parezca una mascarilla de válvula más, esta protege en las dos direcciones. O lo que es lo mismo, no filtra solo el aire que entra en la mascarilla, sino también el que sale de ella. Cuenta con los estándares EN 14683 / ASTM F2100-19, y es capaz de filtrar el 98% de las partículas de hasta un 0.3 micrones.

Los filtros con los que cuenta esta mascarilla ofrecen tanto un alto rendimiento como una buena transpiración, por lo que además no nos va a agobiar usarla. Tanto es así que está diseñada para poder hacer deporte con ella de forma segura y sobre todo cómoda. Además no es una mascarilla más, ya que cuenta con un diseño bastante desenfadado y diferente de lo que entendemos por una mascarilla. Esta cuenta con dos grandes cintas elásticas, de las que también se puede personalizar su aspecto. Además tenemos modelos tanto para adultos como para los más pequeños, también personalizados. Porque aunque son todas transparentes, podemos comprarlas tintadas en diferentes colores, que combinados con los diseños de las cintas elásticas le dan un toque diferente a estas mascarillas.

La verdad que lo único que nos parece aparatoso son las cintas, pero es mucho mejor eso que no llevar ninguna protección encima. Con estas mascarillas además nos protegemos nosotros y protegemos a los demás, y lo más importante, cambiando sus filtros una vez al mes esta mascarilla puede durarnos para siempre. Actualmente se encuentra de campaña en Indiegogo, y tiene un precio en su versión sencilla de 35 euros. El pack de cuatro filtros para un mes tiene un precio de 10 euros. Las mascarillas se entregarán en el mes de agosto, por lo que es algo inmediato. De momento no han llegado al objetivo de recaudación, pero estas mascarillas seguirán adelante igualmente incluso en caso de no ser alcanzado finalmente.