Un niño recién nacido es, posiblemente, de las cosas más tiernas que existen. No obstante un bebé requiere mucha atención y no siempre es fácil para los progenitores averiguar sus necesidades en un momento en concreto. A la mayoría de los padres le ha pasado alguna vez que sale en coche con su bebé y cuando lo pone en la sillita con el cinturón ya abrochado, se da cuenta de que hay que cambiarle el pañal o, también, hay que darle de comer. Al final puede llegar a ser un poco frustrante. Por no hablar de cuando uno de los dos padres tiene que irse de viaje, durante un periodo de tiempo corto o largo, y surge el miedo y el agobio por cómo estará su retoño.

Por estos motivos, la empresa Pampers ha creado los pañales "Lumi". Se trata de unos pañales que incluyen dos sensores reutilizables y una cámara de vídeo de gran angular conectado a WiFi. Estos sensores detectan si el pequeño ha hecho sus necesidades y mandan una notificación a través de una app al teléfono de los cuidadores o padres. Además, la aplicación controla cuándo y cuánto duerme el niño, cuándo se alimenta y las condiciones ambientales del dormitorio. Los sensores se enganchan al pañal por la parte frontal gracias a un parche adhesivo.

De esta manera se realizan una gran cantidad de estadísticas, diarias y semanales, que podrán enseñar a los médicos para una atención más precisa y que facilite la labor de estos. Así, también a los padres les será más fácil responder a las preguntas que le formule el personal sanitario.

Por otra parte, al venir incluida una cámara, se podrá observar al niño mientras duerme o durante el día. Gracias a su conexión WiFi, los padres podrán echarle un vistazo desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación.

Procter and Gamble, la empresa matriz de Pampers, junto con Verily, ha desarrollado el producto y ha asegurado que los datos personales sólo se enviarán a los padres. Los responsables han afirmado que los datos que se recojan servirán para mejorar el producto pero siempre con la más estricta confidencialidad.

Aun no han fijado un precio para el producto. Sin embargo, estará disponible a finales de 2019 en Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Crean una pantalla LED que se adhiere a la piel y da información sobre tu salud

Cómo identificar y evitar los alimentos ultraprocesados