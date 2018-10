Conecta tus dispositivos a la televisión ¡sin cables!

Es muy frecuente que la pantalla de nuestro móvil o nuestra tableta se nos quede pequeña para mostrar imágenes o vídeos en el día a día. También puede ocurrir con nuestro ordenador portátil, cuya pantalla suele tener un tamaño pequeño, de entre 13 y 17 pulgadas.

Conectar este tipo de dispositivos a la televisión para poder realizar visionados a través de una pantalla más grande suele ser la opción perfecta en muchísimas situaciones. Se trata de una solución ideal para ver películas o disfrutar de vídeos en general. El televisor puede ser también un entretenimiento perfecto para animar una fiesta con música y videoclips en bucle.

Sin embargo, no todo el mundo sabe configurar el televisor como una segunda pantalla, ya que el proceso de conexión entre los dispositivos no es todo lo intuitivo que cabría esperar. Suele ocurrir, por ejemplo, que la imagen se quede dividida entre ambas pantallas o que, simplemente, no contemos en casa con los cables adecuados para cada tipo de ranura.

Si alguna vez te has visto en esta desesperante situación, te agradará saber que existe una manera sencilla de conectar la mayoría de dispositivos a una televisión, siempre y cuando no cuentes con un modelo demasiado antiguo. En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te mostramos paso a paso cómo puedes conectar un aparato a la tele sin necesidad de usar ningún cable.

Aunque en el videotutorial explicamos cómo configurar el ordenador para que se conecte de forma inalámbrica al televisor, se trata de un método que funciona también en la mayoría de tablets y dispositivos móviles recientes. Así pues, con este sencillo truco podrás conectar el dispositivo que quieras a la televisión de forma rápida y fácil. ¿A qué esperas para probarlo?

