Cómo restaurar de fábrica tu Smart TV

Hemos hablado en algunas ocasiones de la importancia de restituir los ajuste de fábrica de nuestros dispositivos, sobre todo si los vamos a vender de segunda mano, vamos a devolverlos porque no terminan de convencernos o simplemente los vamos a cambiar por otro porque no funcionen correctamente.

Restaurar los ajustes de fábrica

Restaurar los ajustes de fábrica como su nombre indica, lleva consigo la eliminación de todos los datos como cuentas de usuarios, ajustes o aplicaciones que hayamos instalado dejando el dispositivo tal y como llego el primer día a nuestra casa. Como ya hemos comentado es recomendable borrar todos los datos si este ya no va a estar en nuestro poder, porque nunca se sabe en qué manos puede caer, y puede que tengamos algún que otro problema. Pero también puede ser una buena solución para resolver problemas de funcionamiento. Reiniciar nuestros dispositivos para empezar de cero puede ayudarnos a resolver algunos problemas.

Borra todos los datos del televisor | TecnoXplora

Por norma general esta opción se encuentra en los ajustes del dispositivo y pude varias dependiendo del fabricante, modelo o sistema operativo que tenga tu Smart TV. En nuestro caso restablecemos de fábrica de un televisor con el sistema operativo Android TV.

Pulsa en la esquina superior derecha de la pantalla sobre el icono de la rueda dentada para acceder a las opciones.

para acceder a las opciones. Selecciona “preferencias del dispositivo ” desplázate por las opciones hasta llegar a la opción “ restablecer datos de fábrica”

” desplázate por las opciones hasta llegar a la opción “ Para finalizar el procedimiento pulsa sobre “ restablecer ”

” Pasados unos minutos, dependiendo de sistema y memoria de nuestro televisor, la duración de la operación puede variar mucho dependiendo de la cantidad de aplicaciones que tengamos instaladas.

Una vez terminado el proceso, cuando volvamos a encenderlo será como si no lo hubiéramos usado antes. Por lo que si quieres volver a hacerlo tendrás que añadir de nuevo tus cuentas de usuarios, realizar todos los ajustes e instalando y configurando todas las aplicaciones. Si no es así, ya está listo para venderlo o devolverlo.

Reestableciendo de Fábrica | TecnoXplora

Este tipo de dispositivos no suelen acumular una gran cantidad de software "inútil" por lo que no se suele recomendar el restablecimiento del sistema Android TV, pero si es cierto que si hemos instalado una nueva aplicación, que hemos desinstalado por que no funcionaba bien y después de todo sigue sin hacerlo. Lo más recomendable es guardar todo lo que se pueda salvar y restituir el sistema. La memoria interna de las Android TV no permiten guardar en su interior una gran cantidad de información por lo que, al restablecer los ajustes de fábrica, por norma general no solemos perder muchos de nuestros datos, sino que suelen ser sobre todo aplicaciones que son fáciles de recuperar. Por lo que, si no nos queda otro remedio que llevar a cabo este ajuste, será poco el contenido propio que perderemos. Pero sobre todo es un ajuste indispensable si vendemos el dispositivo, un despiste de este calibre puede acarrearnos no sólo el uso de nuestras aplicaciones sino que también si dejamos activas nuestras cuentas de usuario tanto de la tienda de aplicaciones como otros servicios de pago.