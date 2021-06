Como restablecer de fábrica tu Google Nest Hub

Restaurar los ajustes de fábrica de cualquier dispositivo puede ser la solución a algún problema que de otra forma no somos capaces de solventar. Aunque también puede ser un buen motivo si hemos decidido venderlo para adquirir un nuevo modelo. Si necesitas ayuda para restaurar los ajustes de fábrica, te contamos cómo.

Restaurar ajustes de fábrica en Google Nest Hub

Con la ayuda de nuestro teléfono móvil y la aplciación Google Home podemos llevar a cabo tanto la configuración inicial de los dispositivos como cualquier otro tipo de ajustes. Pero sólo hay un ajuste que no podemos ejecutar desde esta y se trata de el reinicio total del dispositivo. Es de las pocas acciones que no podemos hacer de forma remota y que no nos queda otra alternativa que hacerlo directamente pulsando los botones físicos del dispositivo que en este caso se trata de una pantalla inteligente de Google.

Cuando realizamos un reinicio total o restablecimiento de fábrica borramos todos los datos de nuestras cuentas, conexiones WiFi, funciones y ajustes que hemos configurado en nuestros dispositivos. Lo que conseguimos es que cuando enchufamos de nuevo el dispositivo sea algo como si fuera la primera vez que lo encendiéramos.

Realizarlo en sumamente sencillo, aunque esto no implica que sea una acción que podemos llevar a cabo por error o de una forma que no sea totalmente voluntaria pues para completarlo debemos mantener pulsados simultáneamente los botones de control de volumen en el propio dispositivo.

En la pantalla nos muestra la cuenta atrás mientras estamos pulsado los botones y una vez que ha llegado al final de esta comienza el proceso de borrado de los de datos. Pasados unos minutos la operación se completa y iniciarse de nuevo el aparato lo hará como si fuera la primera vez que lo enchufamos.

Restableciendo los ajustes de fábrica | TecnoXplora

Este es el momento o bien de desenchufar y guardar el dispositivo si tenemos la intención de venderlo o bien de comenzar de nuevo el proceso de instalación del mimo.

Este procedimiento nos puede resultar tedioso y puede que nos dé pereza iniciarlo, pero en algunas ocasiones no nos queda otro remedio que llevarlo a cabo si queremos que el dispositivo funcione correctamente. Además, puede convertirse en una excelente oportunidad de llevar a cabo ajustes o configuraciones que no podríamos hacer de una forma tan sencilla en cualquier otro momento.

Aunque es cierto que la puesta en marcha por primera vez de estos dispositivos es muy fácil. Gracias a su asistente de configuración de este tipo de dispositivos es muy intuito y fácil de seguir. Y en unos pocos minutos tendrás de nuevo operativa tu pantalla inteligente. Además de esto debemos añadir que cada vez resulta más sencillo conectar estos dispositivos. La mejora en la compatibilidad de los sistemas Bluetooth hace posible que el reconocimiento y la visibilidad de los dispositivos nos ayude a la hora de instalar y configurar nuevos dispositivos o como en este caso reinstalarlos de nuevo.