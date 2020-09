Cómo evitar arañazos en la cámara de tu teléfono móvil

La cámara de fotos es sin duda el componente más importante para la mayoría de usuarios. Básicamente es el principal factor que encarece el precio de los terminales, porque a más gasto en la compra de un teléfono mejor cámara tendrá. Así que si inviertes en un teléfono, lo primero que querrás proteger sin duda será la cámara de fotos, sobre todo para evitar daños accidentales en ellas, algo que es posible que no podamos evitar incluso llevando una carcasa para nuestro teléfono. Pero para proteger este preciado componente, podemos optar por una solución bastante barata y muy efectiva, comprar un cristal templado para ella.

Encuentra el cristal templado ideal para tu móvil

Los teléfonos y sus cámaras ya suelen venir con un tratamiento en sus cristales capaz de resistir ciertos arañazos, pero no todos, ni mucho menos. Y a pesar de ello es bastante normal ver lentes de teléfonos arañadas, o lo que es peor, rotas en mil pedazos porque el cristal no es lo suficientemente resistente. Pero con uno de estos protectores podemos conseguir que toda la superficie que recubre la cámara de fotos sea especialmente resistente a los golpes. Para poder hacerse con uno de estos cristales templados para la cámara de fotos debemos buscar uno específico para el modelo que tenemos, por lo que no hay protectores genéricos.

Cristal templado iPhone 11 | UniqueMe

Por ejemplo, pues buscar uno para el iPhone 11 que tiene la forma exacta de sus sensores. Porque hay dos tipos de protectores, los que protegen el contorno de la cámara, como es el caso del teléfono de Apple, que cubre todo el cuadrado que rodea a la cámara. O bien aquellos que están diseñados para proteger el cristal de las lentes. Como en el caso de este Redmi Note 8, que como podéis ver cuenta con protectores de lentes que las cubren por completo, evitando así cualquier daño en forma de arañazo por un descuido, no solo en el caso de que se caiga, sino de que lo dejemos sobre una mesa sucia y se pueda dañar al moverlo.

Protector para el Redmi Note 9 | Coqin

En el caso del Samsung Galaxy Note20 Ultra tenemos también un modelo de protector que cubre sus lentes, pero que cuenta con el orificio del sensor de profundidad y del flash LED. Algo lógico si tenemos en cuenta que de lo contrario la luz del flash rebotaría en el protector. Estos protectores suelen tener una dureza de 9H y un diseño curvado. Con tal resistencia pueden evitar eficazmente las rayaduras más habituales. Por tanto con ellos nos garantizamos que la cámara de fotos está completamente protegida, incluso en el caso de un impacto directo sobre alguna de estas lentes.

Por tanto ya sabéis, debéis buscar un cristal templado para vuestra móvil específicamente, con el que vais a poder disfrutar sin duda de una cámara siempre en perfecto estado y lejos de cualquier tipo de arañazo, que son tan habituales en nuestros terminales por mucho que queramos evitarlos. Por tanto con un cristal templado para la pantalla y otro para la cámara tenemos completamente protegidos nuestros teléfonos ante cualquier imprevisto.