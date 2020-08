Citröen Ami, el coche eléctrico “Low Cost” que podrás conducir por 20€ al mes y sin carnet

Los coches eléctricos son el futuro, de eso no hay duda, pero comienzan a ser también el presente. Las instituciones siguen insistiendo mucho en poner fecha al fin de los vehículos alimentados por combustibles fósiles, pero esto no se traduce en un coche eléctrico asequible y cercano para la mayoría de los usuarios. Eso podría cambiar dentro de muy poco con el nuevo Citröen Ami, un utilitario llevado hasta el extremo, pero que aun así mantiene un aspecto muy atractivo y fresco que podría revolucionar el sector del vehículo eléctrico. Pensaréis que aquí no solemos contaros nada de motor, pero es que esto trasciende al vehículo tradicional.

No es un coche, es un gadget más

Así podemos considerar a este Citröen Ami, que recoge su nombre de otro legendario utilitario de la firma francesa que ya revolucionó en su momento la movilidad cuando el coche era todavía un bien de lujo. Estamos hablando de un coche con el que no vas a necesitar tan siquiera el carnet de conducir, porque por su potencia no es necesario. Es un vehículo pensado por y para la ciudad o los trayectos más cortos. Todo es austero, espartano, pero su diseño transmite todo lo contrario, porque nos ofrece un aspecto cúbico muy atractivo, y una original apertura de puertas. La del conductor suicida y la del copiloto tradicional. Se trata de un vehículo biplaza, con espacio para dos personas y poco más.

No tiene aire acondicionado, ni elevalunas eléctricos, vamos, que es un coche reducido a la mínima expresión. Pero lo mejor es sin duda su excelente precio y prestaciones contenidas y accesibilidad de su propuesta. Este Ami cuenta con una batería de 5.5kWh, que le da una autonomía de 75 kilómetros, por lo que para moverse por Madrid o Barcelona por poner unos ejemplos, es más que suficiente. Un punto a su favor es que se puede cargar con cualquier enchufe tradicional, cualquier de los de vuestra casa sirve. Y además la batería se carga solo en tres horas, por lo que es un vehículo eléctrico realmente práctico.

Eso sí, al ser un vehículo que no necesita carnet de conducir las prestaciones son muy limitadas. De hecho su velocidad está limitada a los 45 km/h. En este coche no hay sistemas de info entretenimiento, eso sí, tenemos un cargador USB y un soporte para poder llevar el móvil cargando. La pantalla del salpicadero muestra la información básica, como por ejemplo la velocidad o la batería restante. Lo mejor de todo sin duda es el precio, que es de solo 6.990 euros. Y si te parece bueno espera a las facilidades para comprarlo, porque con 2.644 euros de entrada podrás hacerte con él pagando 19,99 euros al mes en forma de alquiler. Sin duda este sí es un vehículo que puede revolucionar la movilidad urbana, un eléctrico que a pesar de sus prestaciones limitadas nos gana por el precio, el diseño atractivo y su sentido práctico, siendo asequible no solo a la hora de pagarlo, sino también de mantenerlo.