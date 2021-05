Apple estaría cerca de lanzar unos nuevos AirPods

Llevamos mucho tiempo escuchando informaciones acerca de unos nuevos AirPods de Apple. Como sabéis actualmente la gama se compone de los Max, los más caros con diferencia, de los Pro, que se mueven cerca de los 300 euros, y los estándar, que tienen un precio inferior a los 200 euros. Ahora vuelven a insistir los rumores acerca de unos nuevos AirPods baratos, o al menos lo que entendemos por barato para unos dispositivos como los de Apple. Que no es otra cosa que la nueva generación de los AirPods estándar. Y parece que su llegada al mercado estaría más cerca que nunca en base a las informaciones que hemos conocido ahora.

Nuevos AirPods en 2021

Los AirPods estándar se pueden entender también como los AirPods baratos de Apple, ya que son el modelo de entrada, y ahora estas informaciones apuntan a una actualización de este modelo para este mismo año. Al menos es lo que desvelan desde Bloomberg, donde uno de sus analistas más cercanos a Apple ha avanzado los planes que tendría Apple respecto de sus auriculares. La última vez que se actualizaron esos auriculares fue a comienzos de 2019, por lo que ya han pasado dos años de la última actualización. Mark Gurman en este caso asegura que este mismo año tendremos una nueva generación de estos AirPods de entrada.

AirPods | Photo by Suganth on Unsplash

En esta información no solo se apunta a que este mismo año tendremos unos nuevos AirPods, sino que el modelo Pro también se actualizará el próximo año 2022. En el caso del modelo estándar habría cambios en el diseño del auricular, aunque en cuanto a especificaciones técnicas contaría con la gran mayoría de las funciones que tiene ahora la actual generación de los AirPods estándar. En cuanto a una ventana de lanzamiento específica, aunque no hay datos muy precisos, Gurman apunta a que en el WWDC podríamos tener noticias acerca de estos auriculares, por lo que no sería descartable que se presentaran entonces.

AirPods | Apple

Recordemos que el WWDC que es la conferencia de desarrolladores de Apple, y es habitual conocer nuevos dispositivos de la marca. Esta nueva edición se celebrará a mediados del mes de junio, por lo que tendría sentido contar con más información, como la que estamos conociendo ahora. Por tanto cuando el río suena es que agua lleva, y por tanto no sería descartable en absoluto que conociéramos este nuevo modelo en el mes de junio. Poco nuevo podemos esperar de estos auriculares de Apple, toda vez que la gran novedad que podrían añadir, como es la cancelación activa de ruido, es la gran característica diferencial que ofrecen los AirPods Pro.

Así que es de esperar que haya mejoras en el diseño, en la autonomía y en la calidad de sonido de estos auriculares, pero acostumbrados al conservadurismo de Apple, no hay que esperar demasiado. Aun así seguirán siendo los auriculares más populares del mercado, a pesar de que no son precisamente baratos. Pero la mejor reputación y prestigio lo tienen sin duda estos auriculares de Apple.