Estos dispositivos de Google están presentes ya en millones de hogares en todo el mundo, y son utilizados a diario por sus usuarios para multitud de cosas. Principalmente conocer el tráfico, el tiempo, las noticias o para controlar los dispositivos del hogar conectado mediante la voz. Aunque una de las principales utilidades que le encuentran los usuarios son sin duda la de altavoz para reproducir música. Ya que gracias a la conectividad bluetooth es posible disfrutar de nuestra música favorita enviándola por ejemplo desde un móvil Android o un iPhone. Pero los problemas con este método de reproducción en los últimos meses no han dejado de crecer para los usuarios de estos altavoces, y ahora por fin Google ha admitido que hay un problema con esta conectividad en sus dispositivos.

Hay un problema, y están buscando la solución

Ha sido a través de un tuit donde una vez más se le pedían explicaciones a Google porque la conectividad bluetooth no estaba funcionando bien. Y ha sido en este mismo medio, Twitter, como Google ha reconocido este error y ha asegurado que su equipo ya está trabajando en una solución. Algo que la verdad llega bastante tarde, porque son ya casi dos años de fallos continuos con el bluetooth para muchos usuarios.

Porque en todo este tiempo hemos visto que la conectividad de estos dispositivos ha estado sufriendo muchos problemas con cortes continuos. De eso se han estado quejando los usuarios de estos dispositivos, ya que han visto que se han estado desconectando los altavoces de la conectividad bluetooth apenas un minuto después de haber comenzado la conexión. En este comunicado oficioso Google ha asegurado que ya está trabajando en una solución y que son conscientes de los problemas que esta incidencia ha generado a tantos usuarios en todo el mundo. Ahora bien, mientras llega la solución, ¿qué podemos hacer?

¿Alguna posible solución?

Si estás experimentando estos problemas, puedes probar con alguno de estos procesos, como por ejemplo decirle a tu altavoz Google Home lo siguiente “Hey Google, conéctate al bluetooth” algo que puede servirnos para poder recuperar la conectividad perdida por este fallo. Otra alternativa es la de pulsar sobre el botón de “Transmitir mi audio” desde la propia aplicación de Google Home, lo que nos permite reproducir el audio desde la conectividad Wifi evitando utilizar el bluetooth.

Google Home Mini | Photo by Linus Rogge on Unsplash

De esta manera podríamos minimizar las consecuencias de estos problemas de conectividad al utilizar los altavoces de Google. Que haya una solución en camino no exime a Google de su culpabilidad, más cuando estamos viendo que han pasado muchos meses con este problema y los de Mountain View no han hecho nada hasta ahora. Y eso que actualmente lo único que sabemos es que al menos reconocen un problema, que en algún momento tendrá solución, ¿cuándo? Eso no lo sabe nadie aún, ni tan siquiera Google. Aunque los altavoces Google Home funcionan la mayoría del tiempo a través de la conectividad Wifi, es verdad que el bluetooth se utiliza sobre todo al escuchar música, siendo precisamente una de las funciones preferidas de los usuarios cuando utilizan los altavoces con sus teléfonos móviles.