El día con las mayores ofertas y descuentos ya no duran 24 horas, ahora el fenómeno Black Friday se suele alargar hasta una semana en las diferentes plataformas o comercios online. Como es el caso de Amazon que celebrará el Black Friday del 22 al 29 de noviembre. Este año la compañía de Jeff Bezos prepara una semana llena de rebajas en multitud de productos, por lo que podemos hablar de 'La semana Black Friday'.

¿Qué ofertas puedo esperar en este Black Friday?

Durante el año pasado, Amazon puso a la venta más de 15.000 productos rebajados entre un 20% a un 40% de todos sus departamentos. Y este año no será para menos. Amazon nos traerá ofertas de todo tipo, no sólo tecnológicas, a esta gran cita se suman productos de belleza y cosmética, moda, hogar , juguetes infantiles, alimentación y un sin fin de categorías.

Trucos y consejos para ahorra de verdad durante el Black Friday de Amazon

Para conocer cuánto tiempo estará una oferta vigente, hay que prestar atención a la fecha de fin de oferta que estará publicada en cada producto en la web de Amazon.

No esperes al día 29 de noviembre para comprar. Como comentamos, estamos ante 'La semana Black Friday' para Amazon, y las ofertas serán igual de buenas desde el 22 al 29 de noviembre. Busca y presta atención todos los días de la semana. Te recomendamos que selecciones ya los productos que quieres comprar, los añadas a una cesta de la compra o lista de deseos de Amazon, y chequees los días Black Friday el precio de compra. Cualquiera de estos días puedes encontrar sorpresas.

Si no eres Amazon Prime, este año no es un impedimento para comprar. Porque muchos productos presentan gastos de envío gratis independientemente de ser o no usuario de Amazon Prime, tal y como el gigante de las compras online ha anunciado. También te recomendamos, que si no eres Premium puedes darte de alta en noviembre ya que el primer mes de Amazon Prime es gratis.

¿Cómo aprovechar 'Black Friday' de Amazon para tus compras navideñas?

De la forma más fácil ya que este año si compras entre el 1 de noviembre hasta el 6 de Enero de 2020, el plazo de devolución o cambio se amplia hasta el 28 de febrero. De tal forma que no debes preocuparte si te equivocas con la talla o el regalo finalmente no es del todo deseado.