WhatsApp es una de las principales fuentes de contenido multimedia con la que contamos en nuestro móvil. De todos los chats en los que estamos activos se generan todos los días decenas de imágenes que de una manera u otra terminan en la galería de fotos de nuestro smartphone. Y no siempre todo lo que llega a través de WhatsApp en forma de imagen es de nuestro agrado. Por esa razón lo mejor sin duda es intentar separar ambas aplicaciones, para ver los archivos multimedia que genera la app de mensajería solo en la app, y no en la galería, hay una forma sencilla de evitarlo.

Así puedes ocultar las imágenes de WhatsApp de la galería de tu smartphone

WhatsApp introdujo hace un cierto tiempo una nueva función nativa, orientada a dividir nuestra actividad de WhatsApp con la del resto del teléfono. Por defecto, cuando utilizamos WhatsApp, todas las imágenes, vídeos o GIF animados se almacenan en la carpeta habitual de WhatsApp en el almacenamiento del móvil, pero además de eso estos contenidos multimedia aparecen en la galería de nuestro móvil, sean contenidos que nos gusten o no, todos aparecerán ahí, incluso esa imagen graciosa enviada por un amigo que no tiene nada de graciosa precisamente.

Opción para deshabilitar las imágenes en la galería | Tecnoxplora

Pues bien, podemos conseguir que ninguna de estas imágenes o vídeos puedan aparecer en la galería, de tal manera que si no nos fiamos de lo que llega a nuestro WhatsApp y no tenemos ganas de llevarnos sorpresas al compartir la galería de fotos de nuestro móvil con otras personas, lo mejor es evitar que estas imágenes se puedan ver en algún momento. Para ello debemos entrar en los ajustes de WhatsApp, a los que accedemos desde la sala de chats, pulsando los tres botones verticales, y pulsando sobre el botón de ajustes. Dentro, entramos en el menú de chats. Es aquí donde vamos a encontrar la función que estamos buscando. Esta nos ofrece la posibilidad de ver los archivos que hemos descargado en WhatsApp dentro de la galería de fotos del móvil.

Si desactivamos la opción de -visibilidad de archivos multimedia- no vamos a poder ver los archivos descargados recientemente en la galería del teléfono. De esta manera no tendremos sorpresas a la hora de ojear las fotos de la galería, ya que no aparecerá ninguna de las que hayamos recibido desde la app de mensajería. En el caso de querer verlas, lo que necesitaremos es verlas desde las propias herramientas que nos ofrece WhatsApp en este aspecto. Por un lado podemos verlas dentro de los propios chats donde las hemos recibido, o bien hacerlo desde la herramienta de galería con la que cuenta de forma nativa WhatsApp. Ya que dentro de cada chat podemos echar un vistazo rápido solo a todo el contenido multimedia que hemos recibido dentro de cada chat, y también el que hemos enviado, de manera sencilla. De esta manera tenemos alternativas para ver las imágenes más allá de la galería, donde no nos apetece tanto que se vean fácilmente.