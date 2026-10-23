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La esperanza de la izquierda en EEUU

Vivienda, servicios públicos y lucha contra inflación: las claves del éxito de Mamdani en Nueva York

En octubre de 2025, el demócrata se convirtió a sus 34 años en el primer socialista en alcanzar la Alcaldía de la Gran Manzana. Lo hizo con una campaña repleta de propuestas sociales y subidas de impuestos.

Vivienda, servicios públicos y lucha contra inflación: las claves del éxito de Mamdani en Nueva York

En noviembre de 2025, Zohran Mamdani ganó las elecciones municipales de Nueva York, convirtiéndose en alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo. Su triunfo supuso un auténtico volantazo a la izquierda. A sus 34 años, se convirtió en el primer socialista en gobernar la Gran Manzana, y también fue el edil más joven desde 1982.

Hasta entonces era un legislador desconocido para el gran público. Pero su campaña hablando de vivienda, servicios públicos y transporte gratuito le llevó a la Alcaldía.

"Mamdani se ha centrado, sobre todo, en el coste de la vida, en la vivienda y en propuestas muy claras y muy reconocibles, como congelar los alquileres, autobuses municipales o autobuses gratuitos, supermercados municipales y también ese cuidado infantil universal", explica XXX, de 'El Orden Mundial'.

Su toma de posesión fue una auténtica declaración de intenciones. Asumió el cargo en una estación del Metro de Nueva York y, desde el primer día, dejó claro que estaba firmemente decidido a cumplir su programa. "Fui elegido siendo socialdemócrata y así voy a gobernar", afirmó entonces.

El ideólogo de su exitosa campaña fue Morris Pearl, un ultrarrico que se ha convertido en referente para la izquierda a nivel internacional. Fue uno de los impulsores de la idea de los "millonarios patriotas", un concepto con el que pretende convencer a las clases más pudientes de subir los impuestos para impulsr políticas sociales.

"Esa es, en parte, la razón por la que estamos promoviendo a los 'millonarios patriotas': estamos proponiendo una ley para gravar a las grandes corporaciones que emplean a mucha gente, pero les pagan menos de lo necesario para vivir", explica Pearl.

Casi un año después de su victoria, la popularidad de Mamdani no para de subir y ya se ha convertido en uno de los principales opositores a Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, hay sectores del Partido Demócrata que empiezan a considerarle entre los presidenciables de cara a las elecciones de 2028.

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