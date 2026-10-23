Supermercados públicos en los que no haya inflación: la propuesta de Mamdani para frenar la subida de los precios de los alimentos

El alcalde de Nueva York ha anunciado la puesta en marcha de una cadena de supermercados controlada por la administración pública para compensar la subida del 31% que ha experimentado la cesta de la compra en la ciudad desde 2019.

En 2025, Zohran Mamdani, nacido en Uganda y criado en Nueva York, lanzó su candidatura a la alcaldía de la ciudad, buscando ser el primer socialista en gobernarla. Tras la victoria de Donald Trump en 2024, Mamdani recorrió barrios obreros para entender el desencanto con el Partido Demócrata, descubriendo que el coste de la vida era la principal preocupación. Propuso intervenir el mercado de supermercados, creando tiendas públicas con un 30% de descuento en alimentos, buscando soluciones más allá del mercado tradicional. Aunque enfrentó demandas por competencia desleal, Mamdani planea implementar su propuesta en 2029.

"Yo nací en Uganda". Así se presentaba en 2025 Zohran Mamdani a los vecinos de Nueva York para lanzar su candidatura a la alcaldía. Quería ser el primer socialista en gobernar una de las ciudades más importantes del mundo, a la que llegó de niño de la mano de sus padres, migrantes de origen indio.

Mamdani llevaba años siendo un legislador demócrata prácticamente desconocido. Antes, incluso había sido rapero. Pero en 2024, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales y regresó a la Casa Blanca, Mamdani recorrió todos los barrios obreros de Nueva York tratando de entender por qué el Partido Demócrata no ilusionaba a los votantes, especialmente a los de rentas medias y bajas.

"¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué ha votado a Trump?". Esa es la cuestión que Mamdani planteó a cientos de vecinos para saber cuáles eran sus inquietudes. Su equipo de campaña llegó a la conclusión de que la principal preocupación de los neoyorkinos era el coste de la vida.

La falta de respuesta del Gobierno de Joe Biden a la escalada de los precios tras la pandemia y la guerra en Ucrania costó millones de votos a los demócratas y acabó frenando las aspiraciones presidenciales de Kamala Harris.

Mamdani respondió tratando de abaratar la cesta de la compra, que ha subido un 31% desde 2019. Lo hizo proponiendo la intervención del mercado de los supermercados, creando nuevas tiendas de titularidad pública con un 30% de descuento en los alimentos. "Para muchos, ese 30% es la diferencia entre poder poner la cena en la mesa para la familia o no hacerlo", explicó.

El economista Daniel Fuentes considera que Mamdani busca "explorar soluciones que vayan más allá de las meras respuestas del mercado": "Si el mercado no es capaz de satisfacer las demandas sociales de equidad, de precios accesibles, de poder adquisitivo, la responsabilidad de los decisores políticos es tratar de explorar otro tipo de soluciones".

De momento, la Asociación Nacional de Supermercados estadounidenses ya ha demandado a la alcaldía de Nueva York por competencia desleal. Sin embargo, Mamdani insiste en que su propuesta se hará realidad en 2029 con la creación de cinco establecimientos regidos por el Ayuntamiento.

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