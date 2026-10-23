El 'puerta a puerta' como medida de choque contra la abstención: así logró Die Linke movilizar a 75.000 votantes en los barrios más humildes de Berlín

Tanto los analistas como los propios dirigentes del partido aseguran que buena parte de su éxito se debe a su técnica del 'puerta a puerta', que consiste en visitar, casa por casa, a los vecinos de la capital para conocer sus principales problemas de los ciudadanos.

En Berlín, Die Linke, el partido heredero de la Alemania comunista, ha sido la fuerza más votada en las elecciones regionales de septiembre, en contraste con el auge de la extrema derecha en el resto del país. Este éxito se atribuye en gran parte a su estrategia del 'puerta a puerta', que consiste en visitar a los vecinos para conocer sus problemas y ofrecer soluciones. Jaime Martínez, un español que llegó a Berlín en 2019, es uno de los voluntarios que participa en esta iniciativa. Según David Gómez, analista de 'El Orden Mundial', esta técnica no busca solo votos, sino entender las preocupaciones de los electores. Die Linke ha contactado con casi 150.000 vecinos, rescatando a 75.000 abstencionistas en Berlín, y busca frenar el avance de la ultraderecha en los barrios más humildes.

En una Alemania en la que la extrema derecha de AfD tiene cada vez más fuerza, su capital, Berlín, ha experimentado el proceso contrario. Allí, Die Linke, el partido heredero de la Alemania comunista, ha sido la fuerza más votada en las elecciones regionales del pasado mes de septiembre.

Tanto los analistas como los propios dirigentes del partido aseguran que buena parte de su éxito se debe a su técnica del 'puerta a puerta', que consiste en visitar, casa por casa, a los vecinos de la capital para conocer sus principales problemas de los ciudadanos.

El español Jaime Martínez, llegado a Berlín en 2019, es uno de los cientos de integrantes de Die Linke que han participado en el 'puerta a puerta'.

En laSexta Columna hemos acompañado a Jaime en una jornada de puerta a puerta por el barrio que él mismo coordina. "Somos de Die Linke, ¿puede abrirnos, por favor?", dice por el telefonillo para presentarse. "Nuestra filosofía de puerta a puerta es escuchar y ofrecer una alternativa, ofrecer una solución a posibles conflictos, a posibles inquietudes que tenga la persona, no simplemente ir a decir: 'oye, soy el candidato, soy Jaime, aquí tienes mi panfleto. Eso no vale, eso no tiene el mismo efecto", explica. Una filosofía en la que trabajan unos 2.000 voluntarios y militantes de Die Linke que, en los últimos meses, han contactado con casi 150.000 vecinos.

David Gómez, analista de 'El Orden Mundial', explica que "esta estrategia del puerta a puerta no es nueva". "Lo que cambia, lo novedoso con Die Linke, o por ejemplo, con Zohran Mamdani, también en Nueva York, es que el puerta a puerta no se utiliza para reclutar votos, sino para entender cuáles son los temas que preocupan a los electores, para marcar esa agenda en la campaña electoral", argumenta.

De esta forma, captan las necesidades que les transmiten los berlineses y tratan de ofrecerles soluciones que puedan integrar en sus programas electorales y llevarlas a cabo en caso de gobernar.

"El contacto con la población tiene que ser constante, y eso escala el nivel de confianza que tiene la ciudadanía al final hacia la organización, porque ven que son la gente que están aquí en el barrio, que se están preocupando de sus problemas con mayor o menor éxito pero al menos están preocupando de sus problemas y eso genera una vinculación y una confianza hacia la organización", explica Jaime Martínez.

De esta forma, Die Linke busca luchar contra la abstención en los barrios más humildes y frenar la huida de los votantes a la ultraderechista Alternativa por Alemania, y lo hace con éxito. De hecho, los datos muestran que la formación progresista rescató a 75.000 votantes de la abstención en Berlín en los últimos comicios.

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