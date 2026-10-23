Los migrantes, el factor determinante del éxito de la izquierda en Berlín y Nueva York

Elif Eralp y Zohran Mamdani, dos líderes de origen migrante, han logrado imponerse a los discursos de la derecha en dos de las ciudades más importantes del mundo occidental.

Berlín y Nueva York destacan a nivel mundial por sus nuevos referentes de izquierda, Elif Eralp y Zohran Mamdani, respectivamente. Ambas ciudades comparten una significativa población migrante. Eralp, líder de Die Linke y de origen turco, está cerca de ser alcaldesa de Berlín, habiendo captado el voto migrante, clave para su éxito. En Nueva York, Mamdani defiende los derechos migrantes en un contexto de creciente xenofobia en Estados Unidos. Ha grabado tutoriales para combatir al ICE, instando a frenar los abusos migratorios. Según el analista David Gómez, estos líderes conectan con las necesidades de la clase trabajadora, fortaleciendo a la izquierda frente al discurso xenófobo.

Berlín y Nueva York han encontrado en Elif Eralp y Zohran Mamdani, respectivamente, dos de los nuevos referentes de la izquierda a nivel mundial. Ambas ciudades comparten muchas similitudes a nivel demográfico, con un importante peso de la población migrante.

Eralp, líder de los izquierdistas de Die Linke, el partido más votado en las elecciones regionales de septiembre, procede de una familia turca que llegó a Alemania en la década de los 80. Ahora, está a las puertas de convertirse en alcaldesa de la capital teutona.

"En este país, personas como yo, en teoría, no deberían llegar a ser alcaldesas. Como hija de padres refugiados, he luchado contra la injusticia desde que tengo uso de razón", afirmó en campaña.

Jaime Martínez, español residente en Berlín y miembro de Die Linke, explica que su perfil ha conseguido captar el voto migrante, algo clave para su triunfo: "Ha movilizado mucho a las comunidades migrantes, no solo a la comunidad turca, que es su comunidad, sino que, por ejemplo, grupos como el bloque latinoamericano se han movilizado también masivamente para la campaña electoral y los análisis dicen que el voto migrante ha sido un voto para Die Linke".

Igual que en Berlín, en Nueva York ha triunfado un mensaje muy favorable a la migración. Con más de una tercera parte de los ciudadanos de origen extranjero, Mamdani ha reivindicado sus derechos en un país, Estados Unidos, en el que la xenofobia se ha disparado bajo el mandato de Donald Trump. De hecho, el alcalde demócrata ha instado a plantar cara al odio con la "migración alegre".

Además, se ha lanzado incluso a grabar tutoriales explicando cómo combatir al ICE, la policía migratoria de Trump. "El ICE no puede entrar en espacios privados, como una casa, una escuela o un lugar de trabajo sin una orden judicial", explicaba Mamdani a sus convecinos, instándoles así a frenar en Nueva York los episodios que se repiten día tras día en otras ciudades como Minneapolis.

"Esos perfiles de origen migrante que conectan con las necesidades de la clase trabajadora de un país ayudan a la izquierda a ser competitiva y, sobre todo, a centrar el discurso en las cuestiones materiales que nos afectan a todos y que tiene que ver con nuestra condición socioeconómica, como puede ser la vivienda y el coste de la vida", explica David Gómez, analista de 'El Orden Mundial'. "Desde luego, está siendo una respuesta de la izquierda a este discurso xenófobo y antimigratoria a la derecha radical y le está funcionando", concluye.

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