Marcela Pagano, exdiputada del partido de Milei, asegura que Javier Negre "cobra por cenas y por los nexos con el Gobierno argentino"

La parlamentaria argentina ha presentado 50 denuncias de corrupción contra el Gobierno de Milei, y algunas afectan al agitador ultraderechista español.

En 2023, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina tras vencer al peronista Sergio Massa, prometiendo recortes y el fin de la corrupción. Sin embargo, su gobierno se vio envuelto en escándalos que llevaron a Marcela Pagano, diputada que lo apoyó, a abandonar su partido, La Libertad Avanza, y unirse a la oposición. Pagano acusó a los seguidores de Milei de complicidad con la corrupción y presentó 50 denuncias en tribunales. Afirmó que funcionarios argentinos solo eran accesibles mediante pagos. El español Javier Negre, vinculado a estos escándalos, fue señalado por cobrar por conexiones con el gobierno.

En 2023, Javier Milei llegó al poder en Argentina tras imponerse al candidato peronista, Sergio Massa. Lo hizo prometiendo recortes masivos y acabar con la corrupción.

Sin embargo, en los primeros meses de su Gobierno se produjo un goteo de escándalos que hizo que Marcela Pagano, una de las diputadas que respaldaron al candidato libertario en su camino hacia la Casa Rosada, abandonase La Libertad Avanza y se pasase a la oposición.

Pagano acusó a quienes siguieron al lado de Milei de ser "cómplices de la corrupción". Además, presentó hasta 50 denuncias por estos escándalos en los tribunales.

"Me llega información a través de empresarios de que había funcionarios argentinos a los que solo se podía acceder si había ciertos pagos en el medio", explica Pagano en laSexta Columna.

Uno de esos intermediarios habría sido el agitador ultraderechista español Javier Negre, que desembarcó en Argentina en 2024. En una de esas denuncias, Pagano expone que Negre "cobra por cenas y por los nexos con el Gobierno argentino".

De hecho, laSexta Columna ha localizado a Negre en cenas de gala en las que también participaba Milei, estando siempre en el entorno más cercano del presidente argentino.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Fachalandia: cara al troll' en atresplayer.

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