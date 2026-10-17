Maestre asegura que Vito Quiles, Negre y Alvise "han pasado las líneas rojas": "Tengo la esperanza de que acaben, si no en la cárcel, condenados por lo civil"

El periodista pide "regular" la actividad de los activistas de una forma similar a como se hace con la prensa": "No puede ser que en los medios de comunicación tradicionales tengamos unas reglas del juego bien definidas y esta gente funciona como escuadristas con micrófono".

En los últimos años, agitadores de la ultraderecha han ganado influencia en la opinión pública española, protagonizando escenas de tensión en el Congreso. Figuras como Javier Negre, Alvise Pérez y Vito Quiles han sido especialmente destacadas. Ante esta situación, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, retiró la acreditación a Vito Quiles, acción que la analista Susana Pérez celebra, sugiriendo además regular las tecnológicas y reflexionar sobre nuestro consumo de información. Antonio Maestre, por su parte, aboga por una respuesta judicial y cambios legislativos para controlar a estos agitadores, señalando la necesidad de reglas claras en los medios.

En los últimos años, los agitadores de la ultraderecha se han convertido en personajes cada vez más influyentes en la opinión pública española. Javier Negre, Alvise Pérez o Vito Quiles han protagonizado, día tras día, escenas de tensión y provocación en el Congreso de los Diputados con los parlamentarios de los partidos que sustentan al Gobierno.

Ante esta situación, muchos se plantean cómo podrían pararle los pies a estos agitadores. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, optó por retirarle la acreditación a Vito Quiles, algo que celebra la analista Susana Pérez.

"El Congreso ha hecho muy bien de prohibir la entrada de Vito Quiles, una persona que no se dedica a verificar información, que se dedica a agitar, fuera del Congreso. También hay que regular de alguna manera las tecnológicas para que dejen de premiar a este tipo de agitadores. Y no menos importante, y el que nos gusta menos escuchar. Nosotros mismos, a qué le estamos dando atención cuando entramos a consumir información en redes sociales", afirma Pérez.

Sin embargo, Antonio Maestre cree que eso no es suficiente y que, ante esta situación solo cabe una respuesta judicial. "Yo tengo la confianza y la esperanza de que hayan pasado tantas líneas rojas, como para que muchos de ellos vayan a acabar, si no en la cárcel, condenados por lo civil, con muchos ceros menos en su cuenta corriente".

Además, Maestre reclama cambios en la legislación. "Habría que regularlo, porque no puede ser que en los medios de comunicación tradicionales tengamos unas reglas del juego bien definidas y esta gente funciona como escuadristas con micrófono", concluye Maestre.

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