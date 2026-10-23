De estar al borde de la desaparición a arrasar en Berlín: Die Linke, el partido de izquierdas que resiste en una Alemania que vira a la ultraderecha

Esta formación heredera de la Alemania comunista estuvo a punto de quedarse fuera de las instituciones y disolverse. Sin embargo, el pasado mes de septiembre se convirtió en el partido más votado en las elecciones regionales en Berlín.

Alemania enfrenta un auge de la extrema derecha, con Alternativa por Alemania (AfD) convirtiéndose en la segunda fuerza más votada en las elecciones generales de 2025. Sin embargo, Die Linke, partido de origen comunista, ha logrado resistir. El 20 de septiembre, ganó las elecciones al Parlamento regional de Berlín con casi el 26% de los votos, superando a la CDU y doblando a la SPD. Su líder, Elif Eralp, destacó este triunfo como una señal al mundo. Según el economista Toni Roldán, Die Linke ha renacido al identificar demandas sociales mediante la técnica del "puerta a puerta".

Alemania, como buena parte de Europa, está experimentando el auge de la extrema derecha. Alternativa por Alemania (AfD) se convirtió en la segunda fuerza más votada del país en las elecciones generales del 2025, obteniendo más de diez millones de votos, casi un 21% del total.

Sin embargo, Die Linke, un partido con origen en la Alemania comunista, ha encontrado la forma de resistir. Pese a que estuvo a punto de quedarse sin representación, el pasado 20 de septiembre ganó las elecciones al Parlamento regional de Berlín rozando el 26% de los votos, sacando casi siete puntos a los conservadores de la CDU y doblando a los socialistas de la SPD.

Su líder, Elif Eralp, aseguró que, con ese triunfo, Die Linke había dado "una señal al mundo". El economista Toni Roldán explica que "ha habido un renacer de Die Linke" en los últimos meses basado en saber identificar las demandas sociales.

"Han hecho buenos diagnósticos de los problemas de los ciudadanos, pero eso no necesariamente implica que propongan buenas políticas para resolverlos", afirma el que fuera diputado de Ciudadanos.

Un diagnóstico que se basa en la técnica del "puerta a puerta", que consiste en que los representantes de Die Linke llamen, literalmente, a la puerta de miles de vecinos para escuchar sus demandas y tratar de ofrecer una respuesta.

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