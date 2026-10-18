Los vecinos de Ceuta creen que la normalidad llegará cuando dejen de "tener incertidumbre": "Queremos una fecha"

Cuatro ciudadanos ceutíes exigen a Ángel Víctor Torres, mando único en la ciudad autónoma y ministro de Política Territorial, que acabe con la situación que se vive desde el pasado 30 de julio. "No podemos dormir", dice una de ellas.

Los vecinos de Ceuta quieren vover a la normalidad y lo quieren ya. Frente al mando único en la ciudad autónoma y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuatro vecinos piden que en su ciudad deje de haber "incertidumbre" después de seguir conviviendo con cientos de migrantes que permanecen allí desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Con Gonzo como moderador del debate, los vecinos le exponen al ministro en Salvados todas sus dudas y peticiones al respecto. "Para mí volver a la normalidad es alir de mi casa sin ver ninguna situación dramática, sin ver crisis humanitaria al lado de mi puerta, si esa incertidymbre de qué pasará esta noche, que podamos vivir, no dormimos hasta las 4 de la mañana... esa es la normalidad, tener un sueño normal", sentencia con claridad Chaima Mohamed Amachraa, vecina de El Tarajal.

"Queremos que exista una fecha concreta para que nos tranquilice, pero no la hay. Todo está en el aire y ya han pasado dos meses", agrega mirando de frente al ministro.

Por su parte, Nabil Mohamed El Kouissi pide poder volver al parque con su hijo. "Algo tan simple como eso, no he ido desde julio", reconoce.

Aún quedan cientos de personas en la ciudad autónoma después de que 80.000 entraran ilegalmente el pasado mes de julio. Entonces 140 personas perdieron la vida.

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