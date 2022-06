En los años 60 María de los Santos García Lainez disfrutaba con sus sobrinos, como muestran las imágenes de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La mujer era millonaria, ella y su marido tenían 20 edificios en el centro de Madrid y vivían de alquilarlos. Vivían bien, no tenían hijos, pero disfrutan con su familia.

Décadas después, la mujer no recordaba nada, el Alzheimer le había hecho olvidar todo, sus posesiones, sus riquezas y hasta su familia. Era la oportunidad de la fundación Afal.

Maite García, sobrina de la mujer, explicaba que su tía se encontraba bajo la tutela de Afal. "Nosotros incapacitamos a mi tía porque había un certificado médico diciendo que tenía Alzheimer y la tutela, en vez de dársela a alguien de la familia, se la dieron a la fundación", recordaba.

"Solo nos dejaron entrar una vez en el juicio para incapacitarla, no nos dejaron casi hablar. Nos dijeron que la teníamos abandonada, que no tenía dinero y no nos daban ninguna explicación", añadía.

Los investigadores sí tienen acceso a esas cuentas y descubren que la enferma de Alzheimer tenía casi 19 millones de euros en efectivo y nueve edificios enteros llenos de pisos alquilados, una fábrica de dinero. La mayoría de los inmuebles, en barrios donde el alquiler medio supera los 1.200 euros.

Cuando comenzó la tutela, la enferma de Alzheimer ingresaba por los alquileres de sus pisos 60.000 euros cada mes. Quienes vivían en ellos relataban que el pago lo hacían a una empresa gestora, no a la mujer directamente.

La Fiscalía acusa a la cúpula de la Fundación Afal de "expoliar" y "saquear" el patrimonio de enfermos con Alzheimer.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.