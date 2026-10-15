Sandra Sabatés desmonta los bulos sobre la acampada de Sol: "Ojalá fuera igual de fácil crear vivienda asequible que noticias falsas"

Ni el Sindicato de Inquilinas tiene 171 bienes inmuebles ni ha recibido 3,7 millones en subvenciones del Gobierno. Sandra Sabatés desmonta los bulos y noticias falsas con las que se ataca a la acampada de Sol.

Desde hace semanas, la acampada de Sol por la vivienda está siendo objetivo de todo tipo de ataques mediáticos y políticos, muchos de ellos falsos.

Sandra Sabatés desmonta algunos de estos bulos en una edición especial de 'Cazabulos', donde se hace eco de la noticia que hablaba de un supuesto "negocio" del Sindicato de Inquilinas: presionar a propietarios para comprar pisos a precios de saldo.

De hecho, la información aseguraba que ya disponían de 171 bienes inmuebles. "Y eso sin contar todas las tiendas que tienen en Sol", ironiza Sandra Sabatés.

Solo tres días después de publicar esta noticia, el medio se vio obligado a rectificar publicando un comunicado del Sindicato de Inquilinas en el que desmentían esta información y aseguraban que no tienen 171 inmuebles ni ninguna otra propiedad y que las viviendas a las que hacía referencia el artículo pertenecen a cooperativas y no tienen relación con el Sindicato. "Ojalá fuera igual de fácil crear vivienda asequible que noticias falsas", afirma Sandra.

Por otro lado, pseudomedios de ultracentro también hablaban de una supuesta "lluvia de millones", concretamente 3,7, que según la periodista Isabel Durán habría dado Pedro Sánchez al Sindicato de Inquilinas.

"¿Si cobraron 3,7 millones, por qué están durmiendo en una quechua y comiendo humus, en lugar de bogavante?", se pregunta Sandra, que explica que esta información de la que se hicieron eco, entre otros, Esperanza Aguirre, también fue desmentida por 'Newtral', que confirmaba que no existe ninguna subvención otorgada por el Estado al Sindicato de Inquilinas, que solo se financia a través de las cuotas de afiliación, donaciones y colaboraciones pagadas.

"Al final sí que había algo que olía mal en la acampada de sol: todas esas fake news que hablan de ella", sentencia.

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