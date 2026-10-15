Anna Freixas desmonta los estigmas alrededor de la menopausia: "¿Por qué hablamos de pérdidas y no de cambio?"

Anna Freixas, uno de los grandes referentes en lo que respecta a mujeres y vejez, habla con Sandra Sabatés sobre la utilización comercial del cuerpo y la salud de las mujeres y la menopausia como etapa de "renovación y libertad".

El próximo 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia y Sandra Sabatés habla sobre ello con Anna Freixas, una de las grandes pioneras de la gerontología femenina en España y todo un referente en materia de mujeres y vejez.

Actualmente, Anna cree que estamos "en un punto por una parte bueno y por otra fatal", ya que si bien la palabra menopausia empieza a usarse "con más naturalidad que antes", a la vez ha sufrido durante los últimos 50 años el problema de "la utilización comercial del cuerpo y la salud de las mujeres".

"Están inventándose continuamente cosas para transformar un proceso natural en la vida de las mujeres. No es más que hormonas que vienen y hormonas que se van. Entonces cuando vienen son muy bien recibidas y cuando se van parece que ocurre el drama", afirma la psicóloga.

Anna sostiene que el hecho de que la mujer esté sometida a los intereses comerciales viene desde la época medieval: "Antes las mujeres teníamos que ser guapas para encontrar un buen partido. Nosotras somos buen partido. Nosotras somos las que realmente nos ganamos la vida, tenemos éxito, somos conciliadoras, sostenemos la vida, el planeta, la ecología. Es decir, las mujeres somos un chollo", apunta.

La experta señala que muchas veces se proyecta la menopausia como "el principio del fin", pero ella tiene otra perspectiva: "¿Quién ha dicho que solamente existe una belleza que tiene 20 años? La juventud son de los 20 a los 40 como mucho. Vivimos 90 años, de los 40 a los 90 te quedan 50. ¿Vamos a vivir 50 años pidiendo perdón por existir? ¿Y ellos qué, son siempre bellos?", plantea.

La 'edad de la renovación'

Anna señala que a la menopausia "le llaman la edad de la renovación, de la libertad", lo que tiene que ver con la "gran oportunidad que supone de empoderamiento, de llevar las riendas de tu vida a partir de la menopausia": "¿Por qué hablamos de pérdidas y no de cambio?", se pregunta.

Sin embargo, cree que la presión de la industria farmacéutica, estética y de la moda "lucha mucho" y que son las mujeres quienes realmente tienen que poner pie en pared. Como ejemplo, explica que la Agencia Nacional del Medicamento ha aprobado unos suplementos de hierro para mujeres a partir de los 40 hechos con muestras masculinas: "¿Esto es respeto a la salud de las mujeres o es el cachondeo económico que se traen con nosotras y nosotras tragamos?, comenta.

Freixas considera que debería existir en las facultades de Medicina formación integral sobre el ciclo vital de las mujeres desde la menarquia hasta la menopausia, ya que, apunta, se trata de "un proceso biológico, pero biopsicosocial" donde los niveles de estrés de la mujer a los 50 también juegan un papel importante.

Reivindicando la palabra 'vieja'

La psicóloga opina que hay que reivindicar la palabra 'vieja', ya que como 'menopausia' "es una palabra estigmatizada" en una sociedad "profundamente sexista y edadista" que lleva a "una desvalorización absurda de la edad". En este sentido, afirma que "ser viejo es una suerte".

En su caso, con los años ha descubierto una "capacidad de superación" que no sabía que tenía, tras la muerte de su pareja y cambiarse de ciudad para empezar de nuevo y "hacer nuevas amigas a los 75 u 80".

De cara a los tiempos que se avecinan, Freixa cree que "a quien nos va a afectar fundamentalmente es a las mujeres y a las niñas" y pide no quedarse en casa "haciendo el táper para el nieto" y "estar ahí", porque "una y una y una somos muchas".

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