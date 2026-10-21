Urquizu, a Milei: "Argentina tiene un 45% de pobreza infantil; solo con ese dato no puedes ir por el mundo dando lecciones a nadie"

El sociólogo cuestiona la autoridad del presidente argentino para erigirse en referente político internacional y critica sus ataques al Gobierno español. También denuncia el tono provocador de Milei y sus mensajes contra quienes discrepan de sus ideas.

La llegada de Javier Milei a España ha abierto un nuevo frente de confrontación política en las redes sociales. El PSOE ha aprovechado la visita del presidente argentino para publicar un mensaje en Instagram en el que le da la bienvenida con ironía y le propone un repaso a la historia reciente de España. La publicación incluye referencias al gol de la final del Mundial, así como a medidas impulsadas por los socialistas, como la subida del salario mínimo interprofesional, los permisos de maternidad y paternidad y el decreto de vivienda. "Sabemos ganar incluso fuera del campo", apunta el partido, que cierra el mensaje con otra declaración dirigida a Milei: "Seguiremos haciendo historia", acompañada de una imagen de la celebración de la victoria de España en el Mundial.

En Al Rojo Vivo, el sociólogo Ignacio Urquizu ha reaccionado tanto a la publicación del PSOE como a las declaraciones del mandatario argentino durante su visita. Urquizu ha cuestionado que Milei pretenda dar lecciones a otros países y ha puesto el foco en la situación social de Argentina. "Argentina es un país que tiene casi un 45% de pobreza infantil. Creo que solo con ese dato no puedes ir por el mundo dando ninguna lección a nadie. Más bien tendrías que empezar a pensar en lo que pasa en tu país", ha señalado.

El sociólogo también ha rechazado que el presidente argentino pueda convertirse en un referente ideológico y le ha acusado de recurrir al populismo y la demagogia. "Creo que Milei no puede ser un referente para ninguna ideología, ni de derechas ni de izquierdas. Es un dirigente político que practica el populismo, que practica la demagogia", ha afirmado. Además, ha criticado sus declaraciones sobre el Gobierno español y ha ironizado sobre sus acusaciones contra la democracia española: "Para ser una dictadura, este país es bastante deficiente como dictadura, porque le deja decir lo que quiera". Urquizu ha concluido que Milei ha acudido a España "diciendo las cosas equivocadas", aunque ha rematado con una frase contundente: "Milei no defrauda".

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