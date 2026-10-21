Pedro Rodríguez analiza la crisis en Francia: "La política nos está dando todo lo que no necesitamos"

El periodista vincula los disturbios en Francia con la creciente polarización política y alerta de que el enfrentamiento entre extremos desplaza cuestiones urgentes como la vivienda, el coste de la vida y la defensa de los servicios públicos.

Pedro Rodríguez ha analizado en Al Rojo Vivo el incendio que devastó el Ayuntamiento de Limoges durante los disturbios del pasado sábado en Francia y la detención del principal sospechoso, un hombre de 34 años fichado por los servicios de inteligencia franceses por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda y con antecedentes judiciales. El periodista ha enmarcado estos hechos en un escenario político cada vez más polarizado, en el que los enfrentamientos entre extremos amenazan con desplazar el debate sobre los problemas reales de los ciudadanos.

"Es la política en la era de los extremos. ¿Es esta fantasía interesada de que estamos en la República de Weimar, con los comunistas y los nazis a palos en las calles? Ojalá que no, pero esta es la representación ante la cual hay que preguntarse quién instiga y quién se beneficia", ha reflexionado Rodríguez. A su juicio, la confrontación política se ha convertido en un espectáculo que no contribuye a resolver las preocupaciones cotidianas de la población.

Para ilustrar esta idea, el periodista ha recuperado una frase atribuida a Ava Gardner: "Hollywood me dio todo lo que no necesitaba". Rodríguez la ha trasladado a la política actual con una crítica directa: "La política nos está dando todo lo que no necesitamos". En este sentido, ha cuestionado el protagonismo de los enfrentamientos y las broncas políticas, con referencias a Milei, Sánchez, Óscar Puente y Ayuso, frente a cuestiones como la vivienda, el coste de la vida o la defensa de la sanidad y la educación públicas. "Este es el problema de nuestras democracias, la incapacidad para solucionar problemas reales, tan reales como dolorosos", ha concluido.

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