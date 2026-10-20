Ahora

acto precampaña

Montesinos, sobre Óscar Puente: "Yo amor no pido, pero sí un poco de respeto"

El periodista cuestiona el optimismo electoral del PSOE y señala la distancia entre su discurso y los sondeos. Además, recuerda que la clave no está solo en ser la fuerza más votada, sino en reunir los apoyos necesarios para gobernar.

montesinos

El periodista Pablo Montesinos analiza en Al Rojo Vivo el acto de precampaña de Pedro Sánchez, el beso con Begoña Gómez y las declaraciones de Óscar Puente sobre el amor. Montesinos considera que la imagen del presidente con su mujer fue "bastante forzada" y enmarca la escena en un intento del PSOE de transmitir optimismo y proyectar una recuperación electoral que, a su juicio, todavía no reflejan las encuestas.

"Creo que intentan decir que la tendencia ha cambiado y que el Partido Socialista va para arriba. Consideran que Begoña Gómez puede tener ese efecto revulsivo, al menos entre las bases", señala.

El politólogo también cuestiona el discurso de Óscar Puente sobre el amor y reclama al ministro más respeto en sus declaraciones y críticas públicas. "Yo no pido amor, pero sí un poco de respeto hacia determinadas personas y que se eviten ciertos calificativos", apunta, en alusión a los comentarios del ministro sobre periodistas, rivales políticos y otras figuras públicas.

Por último, Montesinos contrapone el optimismo que intenta transmitir el PSOE con los resultados de los sondeos. "Ellos dicen que van para arriba y que pueden ser la primera fuerza política, pero las encuestas, hasta hoy, no dicen eso", afirma. Además, recuerda que la clave no está únicamente en qué partido queda primero, sino en la capacidad de sumar apoyos para gobernar: "Esto va de bloques. Usted puede sumar o no puede sumar; puede gobernar o no puede gobernar".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo admite que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque sería "un error facilitar al sanchismo" su control
  2. La DANA Adam azota España, en directo | Inundaciones y rescates en Alicante, Murcia y Baleares por los últimos coletazos de la DANA Adam, que deja al menos cinco muertos
  3. El Supremo aplica la amnistía a los condenados por el procés y critica la "grandilocuencia" del Constitucional
  4. La Delegación del Gobierno en Madrid ordena una nueva investigación por las cargas policiales contra los profesores
  5. Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza: el coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras a la miseria
  6. Francia pasa una noche tranquila tras imponer el toque de queda en París, Lyon, Lille y Niza