Montesinos, sobre Óscar Puente: "Yo amor no pido, pero sí un poco de respeto"

El periodista cuestiona el optimismo electoral del PSOE y señala la distancia entre su discurso y los sondeos. Además, recuerda que la clave no está solo en ser la fuerza más votada, sino en reunir los apoyos necesarios para gobernar.

El periodista Pablo Montesinos analiza en Al Rojo Vivo el acto de precampaña de Pedro Sánchez, el beso con Begoña Gómez y las declaraciones de Óscar Puente sobre el amor. Montesinos considera que la imagen del presidente con su mujer fue "bastante forzada" y enmarca la escena en un intento del PSOE de transmitir optimismo y proyectar una recuperación electoral que, a su juicio, todavía no reflejan las encuestas.

"Creo que intentan decir que la tendencia ha cambiado y que el Partido Socialista va para arriba. Consideran que Begoña Gómez puede tener ese efecto revulsivo, al menos entre las bases", señala.

El politólogo también cuestiona el discurso de Óscar Puente sobre el amor y reclama al ministro más respeto en sus declaraciones y críticas públicas. "Yo no pido amor, pero sí un poco de respeto hacia determinadas personas y que se eviten ciertos calificativos", apunta, en alusión a los comentarios del ministro sobre periodistas, rivales políticos y otras figuras públicas.

Por último, Montesinos contrapone el optimismo que intenta transmitir el PSOE con los resultados de los sondeos. "Ellos dicen que van para arriba y que pueden ser la primera fuerza política, pero las encuestas, hasta hoy, no dicen eso", afirma. Además, recuerda que la clave no está únicamente en qué partido queda primero, sino en la capacidad de sumar apoyos para gobernar: "Esto va de bloques. Usted puede sumar o no puede sumar; puede gobernar o no puede gobernar".

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