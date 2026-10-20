Lucía Méndez: "Me llama la atención que el PSOE esté tan desaparecido en términos de espíritu crítico con lo que está haciendo la dirección"

La periodista de 'El Mundo' recuerda las promesas de Pedro Sánchez en 2016 sobre el poder de las bases y cuestiona que las decisiones de la dirección federal apenas susciten debate interno, pese a la defensa que entonces hizo de la participación de la militancia.

Lucía Méndez, periodista de 'El Mundo', ha analizado en Al Rojo Vivo las contradicciones entre el discurso de Pedro Sánchez en 2016, cuando defendía un PSOE en el que las decisiones recayeran en la militancia y no en los despachos, y la situación actual del partido. La periodista considera que existe una incoherencia entre aquellas promesas y la escasa contestación interna a las decisiones de la dirección federal.

"Me llama la atención que el PSOE esté tan desaparecido a efectos de espíritu crítico en relación con lo que está haciendo la dirección", afirma Méndez. Como ejemplo, señala la reciente reunión del Comité Federal, en la que, según apunta, no hubo intervenciones ni debate. "Eso pasa inadvertido, nadie critica. Me llama la atención que las protestas de la militancia o la capacidad de crítica de las bases sean tan puntuales", añade.

La periodista también se pregunta qué explica esa falta de contestación interna: "No sé exactamente si es una cuestión de obediencia o de lealtad a la dirección, de no atreverse o de miedo a lo que les puede pasar si dicen algo". Méndez reconoce que Sánchez llegó al liderazgo del PSOE dando protagonismo a la militancia y que todavía cuenta con su apoyo, pero considera contradictorio que, en determinadas decisiones, el peso recaiga en la dirección federal y no en las bases. "Es una incoherencia", concluye.

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