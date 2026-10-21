Sanidad notifica un brote de meningitis vírica con tres casos en un colegio de El Hierro

Los detalles Una nota de Sanidad indica que el primer caso de este brote comenzó con síntomas a comienzos del mes de octubre, mientras que el último caso confirmado comenzó a mediados de este mes.

En un colegio de La Frontera, El Hierro, se ha detectado un brote de meningitis vírica por enterovirus que afecta a tres menores de tres, seis y siete años. La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud informó que los casos comenzaron a principios de octubre, con el último a mediados de mes. Aunque los tres menores fueron hospitalizados, su evolución ha sido favorable, con dos ya dados de alta. Se activó un protocolo para controlar la situación, alertando a sanitarios y vigilando posibles contactos. La meningitis viral, generalmente causada por enterovirus, suele ser leve y se transmite principalmente por contacto fecal-oral. Para prevenir contagios, se recomienda reforzar la higiene, especialmente el lavado de manos, y desinfectar superficies con lejía. Los niños afectados deben permanecer en casa hasta que su pediatra lo indique.

Tres menores de tres, seis y siete años, que estudian en un mismo colegio de La Frontera, en El Hierro (Islas Canarias) están afectados por un brote de meningitis vírica causado por enterovirus. La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha notificado los tres casos.

Una nota publicada por este mismo servicio, explica que el primer caso comenzó con síntomas a comienzos del mes de octubre, mientras que el último caso confirmado comenzó a mediados de este mes. Los tres menores afectados han requerido ingreso hospitalario, si bien todos ellos han experimentado una evolución clínica favorable. Los dos primeros casos ya han recibido el alta hospitalaria, mientras que el tercer menor permanece ingresado con buena evolución.

Por otro lado, y según añade esta nota, "desde que tuvo conocimiento del primer caso confirmado, la Dirección General de Salud Pública Sanidad activó el protocolo establecido para esta situaciones, realizando seguimiento a los posibles contactos de los casos confirmados y alertando a los profesionales sanitarios de la zona para que puedan detectar precozmente síntomas compatibles con esta infección en otras personas".

Qué es la meningitis: síntomas y transmisión

La meningitis viral, generalmente leve, es causada por enterovirus y otros virus como el herpes simple o el virus del Nilo Occidental, mientras que la meningitis bacteriana, más grave, puede ser provocada por bacterias como:

Igualmente, y según informa esta nota del Servicio Canario de la Salud, las meningitis víricas aparecen de forma esporádica o como enfermedad epidémica y de manera general su recuperación es completa y rara vez experimenta sintomatología grave. Aproximadamente el 95% de los casos de meningitis vírica está causado por la familia de los enterovirus.

Las manifestaciones más comunes son: fiebre de comienzo brusco, dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca. Pueden aparecer también náuseas, vómitos, dolor abdominal y faringitis. Los síntomas suelen durar entre 10 y 14 días.

Además, la mayoría de las infecciones por enterovirus son asintomáticas o producen un cuadro febril inespecífico, a menudo con síntomas respiratorios leves y de corta duración. Los enterovirus tienen reservorio exclusivamente humano.

Por su lado, su transmisión, se produce, mayoritariamente, de persona a persona a través de contacto fecal-oral. Las personas infectadas sin síntomas son a menudo la fuente de infección. Si bien su periodo de incubación es difícil de estimar, pues la fuente suele ser un caso asintomático, se estima entre dos días y dos semanas, con una mediana de tres a cinco días.

Medidas de prevención y control

Por último, Servicio Canario de la Salud ofrece unas importantes medidas de prevención para intentar prevenir el riesgo de contagio: la principal medida preventiva es el refuerzo de la limpieza y los hábitos higiénicos en el entorno familiar, escolar o institucional. Las recomendaciones son las siguientes:

1. Lavado de manos con agua y jabón

Los enterovirus son virus 'desnudos', resistentes al alcohol, por lo que el gel hidroalcohólico no debe sustituir al lavado. En el colegio, el lavado con agua y jabón será obligatorio antes del recreo y del comedor y tras usar el baño. En casa, con frecuencia, antes de comer y después de ir al baño.

2. Baños y material de higiene

Todos los servicios dispondrán de papel higiénico, agua corriente, jabón y toallas desechables.

3. Desinfección con lejía

El personal de limpieza del colegio, y en casa las familias, usarán lejía doméstica diluida en las superficies de contacto: mesas, pomos, juguetes e inodoros. Se intensificará la limpieza de los baños.

4. Secreciones y heces

Quien cuide de un niño se lavará siempre las manos tras limpiarle heces o mucosidades. Las secreciones nasales y de garganta se limpiarán con pañuelos desechables.

5. Vasos y objetos personales

En el colegio se utilizarán vasos desechables en los más pequeños, para evitar que beban chupando del grifo y no se compartirán vasos, cubiertos ni botellas. En infantil se extremará la limpieza de los objetos que los niños puedan llevarse a la boca. En los domicilios se seguirán las mismas recomendaciones por lo que se evitará que utilicen los mismos utensilios.

6. Menores afectados

Los niños afectados permanecerán en casa hasta la indicación de su pediatra.

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