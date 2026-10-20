La Policía incauta 1.300 litros de gas de la risa en Madrid: los peligros de esta droga de moda

Los detalles El óxido nitroso es conocido por sus efectos inmediatos y relajantes, pero puede llegar a provocar muerte por asfixia.

La Policía Municipal de Madrid ha incautado 1.300 litros de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, en la mayor aprehensión de esta sustancia en la Comunidad. La operación se realizó en dos trasteros de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, resultando en cuatro detenidos por pertenencia a grupo criminal y tráfico de sustancias nocivas. Se encontraron 1.299,6 litros de gas en 582 recipientes y 30.000 globos vacíos, valorados en 50.000 euros en el mercado ilícito. Este gas, usado en medicina y repostería, es adictivo y peligroso, pudiendo causar asfixia y daños neurológicos graves.

La Policía Municipal de Madrid ha incautado alrededor de 1.300 litros de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, en la que ha sido la mayor aprehensión de esta sustancia en la Comunidad.

La operación, que se llevó a cabo de manera simultánea en dos trasteros de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, se ha saldado con cuatro detenidos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de sustancia nociva y depósito de sustancia peligrosa, han explicado a 'EFE' fuentes próximas a la investigación.

En total, la Policía ha intervenido 1.299,6 litros de esta sustancia, repartidos en 582 recipientes, así como unos 30.000 globos vacíos que se emplean para su consumo. Las mencionadas fuentes cifran en 50.000 euros el valor de esta aprehensión en el mercado ilícito.

El óxido nitroso es un gas que emplean distintos profesionales, como los dentistas, y provoca un efecto sedante y relajante. En los últimos años se ha convertido en la droga de moda porque es muy barata: su precio oscila entre los cinco y los diez euros por dosis en el mercado negro.

Sus efectos son inmediatos y duran menos de un minuto. Además, es relativamente fácil de conseguir, ya que es legal para uso médico e incluso se emplea para montar nata en repostería (en sifones).

Los peligros de esta droga

Este gas se inhala directamente de globos o de bombonas y genera una sensación repentina de alegría y euforia, así como de desconexión y alteración de la percepción. Quienes lo consumen se evaden de la realidad temporalmente y uno de sus principales problemas es que es altamente adictivo.

Su uso recreativo no es legal y es altamente peligroso, ya que puede tener efectos mortales. Puede provocar la muerte por asfixia: el gas desplaza el oxígeno, causando pérdida de conocimiento, daños cerebrales y daños neurológicos muy graves.

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