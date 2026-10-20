Investigan cuatro casos de bebés maltratados que no fueron detectados a tiempo por los servicios sanitarios

Los detalles Los cuatro casos han ocurrido durante este año y existen indicios de que algo podría haber fallado en la detección a tiempo de los maltratos o en el protocolo contra la violencia infantil en los centros sanitarios.

El Departamento de Salud de la Generalitat está investigando cuatro casos de bebés presuntamente maltratados que no fueron detectados a tiempo por los servicios sanitarios. Dos de estos casos, ya conocidos, ocurrieron en los hospitales Vall d'Hebron y Parc Taulí. Los incidentes, todos ocurridos este año, sugieren posibles fallos en la detección temprana de maltratos o en los protocolos contra la violencia infantil. Uno de los casos involucra a un bebé que estuvo ingresado en Vall d'Hebron y cuyo padre sigue en prisión preventiva. Otro caso es el de un bebé fallecido en el Hospital Parc Taulí, cuyos padres están en prisión. Además, se investiga un caso en el Hospital Joan XXIII de Tarragona y otro en el que se retiró la custodia a los padres tras detectar lesiones en la niña.

El Departamento de Salud de la Generalitat investiga cuatro casos de bebés maltratados -dos de ellos son ya conocidos, en Vall d'Hebron y Parc Taulí- que presuntamente no fueron detectados a tiempo por los servicios sanitarios.

Según ha informado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes sanitarias, los cuatro casos han ocurrido durante este año y existen indicios de que algo podría haber fallado en la detección a tiempo de los maltratos o en el protocolo contra la violencia infantil en los centros sanitarios.

El Departamento de Salud de la Generalitat, consultado por EFE, ha declinado comentar casos que aún están en investigación, dos de los cuales ya han salido a la luz pública en los últimos meses.

Uno de ellos es el bebé de un mes y medio, nacido el 3 de febrero y que estuvo cuatro semanas ingresado en el Hospital Vall d'Hebron a causa de las lesiones por presunto maltrato.

El pasado abril, la inspección sanitaria de la Generalitat decidió sancionar a los hospitales Sant Joan de Déu, Sant Pau y Vall d'Hebron por no haber actuado a tiempo en el caso de este menor. El padre de este bebé, que ahora tiene ocho meses y vive con una familia de acogida, sigue en prisión preventiva, mientras que la madre está en libertad con cargos y, según El Periódico, aún está de baja y no se ha reincorporado a su trabajo como enfermera de Vall d'Hebron.

Otro caso que también salió a la luz pública es el bebé de tres meses fallecido el 26 de junio en el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), cuyos padres ingresaron en prisión.

El bebé, que tenía lesiones más antiguas en las costillas, había visitado hasta en dos ocasiones un CAP de Sabadell antes de fallecer en el Parc Taulí. Salud investiga otro caso, que no había trascendido: el de un bebé maltratado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, que previamente había visitado centros de atención primaria.

Por este caso, ocurrido el pasado mes de junio, el padre del menor pasó a disposición judicial por presuntos malos tratos, según El Periódico.

El cuarto caso es el de una niña que pasó por los hospitales de Mollet, Parc Taulí y Sant Joan de Déu antes de que este centro, en una segunda visita, viese costillas rotas el pasado mayo, tras lo cual se le retiró la custodia a los padres.

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