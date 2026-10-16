Las imágenes que muestran la descoordinación que hubo el 30 de julio en la valla de Ceuta entre la Policía y la Guardia Civil

Los detalles Los cuerpos no sabían qué hacer ante la avalancha de personas. Hay momentos en los que incluso chocan sobre qué hay que hacer, si abrir la puerta y evitar una tragedia o mantenerla cerrada.

El 30 de julio, tras cruzar el espigón fronterizo de El Tarajal, los migrantes se agolparon en una zona cercana, provocando una avalancha que obligó a abrir la puerta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, describió la situación como de "tensión máxima" y aseguró que se proporcionaron "medios necesarios" a la Guardia Civil, aunque solo había pocos agentes presentes. Marlaska ha defendido una "coordinación perfecta", pero en realidad no la hubo. La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron un enfrentamiento debido a órdenes contradictorias sobre mantener abierta o cerrada la puerta, lo que generó caos. Finalmente, miles de migrantes cruzaron la frontera.

Tras cruzar el espigón fronterizo de El Tarajal el pasado 30 de julio, los migrantes se amontonaban en una zona anexa al punto fronterizo. Cada vez eran más y cada vez cabían menos, hasta provocar una avalancha que obligó a abrir la puerta.

Este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado al respecto que la situación era de "tensión máxima, compleja, complicada y extraordinaria".

Pese a que Marlaska afirmó que dan a los efectivos policiales los "medios necesarios", en ese momento estaban allí solo un puñado de agentes de la Guardia Civil.

Sin embargo, el ministro ha vuelto a repetir este viernes que "hubo una coordinación perfecta", algo que lleva defendiendo desde el 30 de julio. A pesar de ello, la realidad es que no la hubo ni desde el primer momento ni, al parecer, después de que los agentes se coordinaran.

La Policía Nacional tenía la orden de cerrar la puerta, mientras que la Guardia Civil tenía la intención de mantenerla abierta para evitar una desgracia, "salvar vidas y proteger la frontera", según ha declarado el líder del Ministerio del Interior.

En ese momento, estalló el choque entre ambos cuerpos, con discusiones y actuaciones contradictorias. En el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver cómo un agente de la Guardia Civil indica el camino de entrada a los migrantes y, al segundo, otro de la Policía Nacional intenta pararles el paso con su cuerpo.

Hubo incluso un momento en que la Policía Nacional cerró la puerta, pero al rato volvió a abrirse y en las siguientes horas miles de migrantes la cruzaron.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido